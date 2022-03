Frau bricht in verlassenes Aquarium ein - ihre Horror-Bilder gehen um die Welt

Von: Michelle Brey

Das Video einer YouTuberin sorgt für Aufsehen im Internet. Der Französin sind gruselige Aufnahmen in einem verlassenen Aquarium gelungen.

München - Verlassene, dunkle Räume, verweste und verschimmelte Kadaver: Es sind schaurige Szenen, die die Influencerin Juliette im Februar auf YouTube zeigte. Auf der Video-Plattform und auf TikTok ist sie unter dem Namen Juj’ Urbex bekannt. Gemeinsam mit Freunden brach sie in ein verlassenes Aquarium ein. Die Szenen erinnern an einen Horror-Film und gehen seit dem Hochladen des Videos um die Welt.

YouTuberin bricht in Aquarium in Spanien ein - und findet Horror-Hai

Ausgestattet mit Stirnlampen und Kameras brach die französische YouTuberin gemeinsam mit einem Drehpartner ins Aquarium auf. Wie im Video zu erkennen ist, stiegen sie über ein Fenster in das vollkommen dunkle Gebäude ein.

Das Aquarium soll sich offenbar in Spanien befinden und sei 2014 geschlossen worden. Eine 13 Meter hohe Welle habe das Gebäude beschädigt, so Juliette in dem Video. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Auch der genaue Standort des Aquariums lässt sich daraus nicht erschließen. Neben den Überresten von zwei riesigen verwesten Tintenfischen, lies ein weiterer Fund in dem verlassenen Aquarium die YouTuberin erschrecken und Zuschauer wohl erschaudern.

„Oh mein Gott!“, wisperte die YouTuberin, als sie die verwesten Überreste eines Hais entdeckte. Er liegt in einer Vitrine, dessen Glas zerbrochen ist. Zwei Zahnreihen sind in dem weit geöffneten Maul deutlich zu erkennen, als in dem Video näher an das Tier herangezoomt wird. Die Größe der Vitrine zufolge, wurde der Hai offenbar bereits tot ausgestellt, als das Aquarium noch betrieben wurde. Durch das Zerbrechen der Vitrine begann vermutlich der Verwesungsprozess, der dem Tier sein durchaus gruseliges Erscheinungsbild verleiht.

Eine Influencerin sorgt auf YouTube mit spektakulären Bildern eines Hais für Wirbel. © Screenshot YouTube/Juj‘ Urbex

Spanien: Horror-Bilder aus verlassenem Aquarium - „Spektakulär“

Ohne den Fund des Hais wäre die Erkundung „nicht so spektakulär gewesen“, kommentierte Juliette ihr Video. Auf YouTube wurde es über 700.000 Mal angeklickt (Stand: 7. März). Auch auf dem TikTok-Account von Juj’ Urbex erregte das Video mit dem Titel „Der Horror“ enorme Aufmerksamkeit. Kommentare der User wie „schrecklich“ oder „oh mein Gott“ sind etliche zu finden. Juliette bescherte vielen Nutzern mit ihrem Video wohl Gänsehaut.

Auch in Österreich wurde ein spektakulärer Fund gemacht. Spezialkräfte staunten nicht schlecht, als sie offenbar ein verstopftes Abflussrohr befreiten, da sie ein Zwei-Meter-Ungeheuer zum Vorschein brachten. (mbr)