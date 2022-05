„Carlos“ suchte seine Opfer über Dating-App: Serienmörder hält Spanien in Atem - Offenbar Acht Männer getötet

Von: Jennifer Lanzinger

Dating-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit, viele Menschen suchen auf diese Art ihren Partner. (Symbolbild) © picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa

Acht Männer könnten in Spanien einem Serienmörder zum Opfer gefallen sein, die Polizei suchte nach einem „Carlos“ einer Dating-App. Nun konnte ein Mann festgenommen werden.

Bilbao - Dating-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit, viele Menschen suchen über die Online-Netzwerke ihre große Liebe. Für Angst und Schrecken sorgen nun jedoch Vorfälle aus Spanien. Acht Männer wurden bislang in Bilbao im Norden Spaniens getötet. Ermittler gehen davon aus, dass der Mörder seien Opfer durch eine Dating-App kontaktiert hat. Mittlerweile gibt es eine Festnahme.

Serienmörder in Spanien? Ermittler suchen „Carlos“ - Mann meldet sich bei der Polizei

Noch herrscht Unklarheit, wer hinter den Morden in Bilbao in Spanien tatsächlich steckt. Doch wie die dpa unter Berufung auf spanische Medien berichtet, könnte die Mordserie vor der Aufklärung stehen. Demnach habe sich ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann aus Kolumbien der Polizei gestellt. Der Mann wolle jedoch kein Geständnis ablegen. Er habe sich lediglich gemeldet, weil sein Foto und sein Name in den Medien veröffentlicht worden seien. Wie spanische Medien weiter berichten, soll es sich bei dem Mann um einen 25-Jährigen handeln. Er sei kurz darauf festgenommen worden und werde nun vernommen. Die Polizei selbst möchte sich wegen einer richterlichen Nachrichtensperre nicht offiziell zu dem Fall äußern.

Die Polizei schließt Medienberichten zufolge nicht aus, dass bis zu acht Morde auf das Konto des Serienmörders gehen könnten, verübt fast alle in Bilbaos Altstadt in den Wohnungen der Opfer. Zu ihnen soll der Täter Kontakt über Dating-Apps für Homosexuelle aufgenommen haben.

Acht Männer in Bilbao getötet: Sie trafen ihren Mörder offenbar auf Dating-App

Auslöser der Ermittlungen war der Tod eines 43-jährigen Musiklehrers im vergangenen Oktober. Angehörige und Freunde gingen zunächst von einer natürlichen Todesursache aus, obwohl sie sich über den plötzlichen Tod des gesunden Mannes wunderten. Aber als sein Bruder nach der Beerdigung verdächtige Bewegungen auf dem Bankkonto des Toten bemerkte, erstattete er Anzeige, die Ermittlungen begannen. Anschließend wurden auch andere zunächst für unverdächtig gehaltene Todesfälle untersucht. Auch in diesen Fällen war der Kontakt per Dating-App zustande gekommen, und anschließend wurde Geld von den Konten der Toten abgezogen.

Der Mann, der sich nun der Polizei stellte, geriet in das Visier der Fahnder, nachdem eines der Opfer fliehen konnte. Der Mann gab an, der Täter, den er über die Dating-App kennengelernt hatte, habe ihn erst geküsst und dann plötzlich zu erwürgen versucht. Anschließend sei es zu einem Kampf gekommen, bis der Täter schließlich flüchtete. Jedoch vergaß er seinen Rucksack in der Wohnung des Opfers, in dem persönliche Dokumente gefunden wurden. Der junge Kolumbianer, der auf den Dating-Apps mit dem Fantasienamen „Carlos“ auftrat, sei zuvor schon mehrmals wegen Kreditkartenbetrugs und aggressiven Verhaltens festgenommen worden.

