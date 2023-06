Neue Handtuch-Masche auf Mallorca: Urlauber deponieren Handtücher bereits vor der Hoteltür

Von: Joshua Eibl

Teilen

Der Platz um die besten Sonnenliegen am Pool ist bei Touristen heiß begehrt. Jetzt gibt es in Mallorca offenbar eine neue Masche im „Handtuch-Krieg“.

Mallorca – Das Gerangel um einen Platz am Pool erreicht auf Mallorca ein neues Level: Britische Reisende sollen auf der beliebten Ferieninsel ihre Handtücher vor der verschlossenen Hoteltür deponiert haben.

Wie die britische Zeitung Daily Mirror berichtet, legen Hotelgäste ihre Handtücher mittlerweile frühmorgens vor die Hoteltür – diese wurde eigentlich über Nacht verschlossen, um den frühmorgendlichen Handtuch-Wahnsinn ein wenig eindämmen zu können. Nun aber platzieren Urlauber ihre zusammengelegten Handtücher in einer Schlange vor den Ausgängen zum Pool. Die Urlauber sind sich anscheinend sicher, dass die Liegen am nächsten Morgen ausschließlich in dieser Reihenfolge reserviert werden dürften. Erst kürzlich hatte eine mallorquinische Influencerin ihre Follower aufgefordert, weniger Urlaubsbilder zu posten, um die Natur zu schützen.

Ansturm auf Liegestühle auf Ferieninsel – neue Handtuch-Taktik in Mallorca

Bei den Touristen eines nun bekannt gewordenen Falles handelt es sich um Briten. Wie ein Augenzeuge aus einem Hotel in Camp de Mar berichtet, „waren das keine jungen Leute, sondern fast ausschließlich Urlauber mittleren Alters“, sagt der Mann laut dem Daily Mirror. Weiter berichtet der Mann: „Wir mussten einmal bereits um 6.30 Uhr zum Frühstück, weil wir eine lange Wanderung machen wollten. Schon um diese Uhrzeit lagen die Handtücher akkurat in der Schlange. Einige Urlauber saßen in der Lobby und warteten, bis um 8 Uhr die Türen zum Pool-Bereich öffneten. Das ist doch Wahnsinn.“ Italien geht jetzt mit einer Strafe von bis zu 3.000 Euro gegen diesen Wahnsinn vor.

Mallorca entdecken: 10 Top-Sehenswürdigkeiten abseits vom Ballermann Fotostrecke ansehen

In den vergangenen Jahren kam es auf Mallorca immer wieder zum „Handtuchkrieg“ um die besten Sonnenliegen. Medien berichteten oft, es handle sich um einen Streit zwischen Deutschen und Briten. Viele Hotels beschlossen aufgrund der absurden Szenen, ihren Poolbereich abzuschließen und erst zur Frühstückszeit wieder zu öffnen. Zuvor standen viele Urlauber gegen 5 Uhr auf, reservierten die begehrten Liegen am Pool mit Handtüchern und gingen anschließend wieder ins Bett. Auch das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz geht jetzt gegen den ausufernden Sauftourismus auf Mallorca vor.