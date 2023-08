Feuerwasser in der Altstadt: In Altea an der Costa Blanca kommt das Wasser brennend heiß aus der Leitung

Von: Judith Finsterbusch

Die Wasserleitungen in Alteas Altstadt sind provisorisch überirdisch verlegt und heizen sich entsprechend auf. © David Revenga

In Alteas Altstadt kommt das Wasser viel zu heiß aus den Leitungen. Schuld daran sind Bauarbeiten in der Straße Carrer Sol. Für die Anwohner ist es schon der zweite Sommer, in dem sie mit dem Feuerwasser aus dem Hahn leben müssen.

Altea – Als wären die Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit und die schwülen, schlaflosen Nächte an der Costa Blanca im Sommer nicht schon anstrengend genug: In etlichen Häusern in Alteas Altstadt kommt das Wasser nicht nur lauwarm, sondern brennend heiß aus den Leitungen. Betroffen sind vor allem die Anwohner des Carrer Sol, einer langen Straße, die sich am Rand der Altstadt hochschraubt, berichtet costanchrichten.com.

40 Grad: Deshalb kommt das Wasser in Alteas Altstadt so heiß aus dem Hahn

Auf das Problem aufmerksam gemacht hat die oppositionelle PP, samt Beweisvideo. Darauf ist zu sehen, wie ein Anwohner in Altea seinen Wasserhahn aufdreht und ein Thermometer unter den Strahl hält. Binnen weniger Sekunden zeigt dieses über 40 Grad an. „Das Wasser brennt regelrecht“, meint PP-Stadtrat José María Sellés, der selbst in der Altstadt unweit des Carrer Sol wohnt.

Schuld an dem Dilemma sind die Bauarbeiten in der Straße, die sich seit Anfang 2022 hinziehen und fast ebenso lange stillstehen. Ausgebessert werden sollen dort unter anderem just die alten Wasserleitungen, deshalb wurden diese provisorisch überirdisch entlang der Häuserfassaden der hübschen Altstadt, wegen der Altea zu den schönsten Orten an der Costa Blanca gilt, verlegt. Das Wasser kommt also aus schwarzen Schläuchen, die den ganzen Tag in der prallen Sommer-Sonne hängen. Das wird besonders kritisch, wenn es länger gestanden hat.

Zweiter Sommer mit brennend heißem Wasser in Alteas Altstadt

„Das ist nun schon der zweite Sommer, in dem das Wasser in Alteas Altstadt brennend heiß aus den Leitungen kommt. Wenn der Wasserhahn einige Zeit nicht aufgedreht wurde, müssen die Anwohner das Wasser erst minutenlang laufen lassen, bis es kälter wird. Was für eine Verschwendung!“, meint Sellés. Problematisch, so der Stadtrat, wird es, wenn man instinktiv die Hand sofort unters Wasser hält oder den Napf fürs Haustier auffüllt, ohne das heiße Wasser zu bedenken.

50 bis 60 Häuser in Alteas Altstadt seien etwa betroffen, darunter auch Apartments, die an Touristen vermietet werden, die nichts von Bauarbeiten oder hängenden Kabeln wissen und sich über das heiße Wasser aus dem Hahn bestenfalls wundern, schlimmstenfalls ärgern. „Die Altstadt ist Alteas Aushängeschild. Der Kabelsalat über der Straße gibt kein gutes Bild ab“, fügt Sellés hinzu. Vorschläge, wie man das Problem lösen könnte, macht die PP allerdings nicht, und auch dem Rathaus scheinen die Hände gebunden zu sein.

Baustelle in Alteas Altstadt zieht sich hin: Sommer 2023 soll der letzte mit heißem Wasser ein

Die Straße am Rand von Alteas Altstadt hätte eigentlich längst fertig sein sollen. Das beauftragte Unternehmen stellte jedoch kurz nach Baustart die Arbeiten ein, es begann ein langer Papierkrieg, um den Vertrag auflösen, neu ausschreiben und die Arbeiten an eine andere Firma vergeben zu können. Im Frühjahr 2023 war dies endlich geschafft, doch die Stadt wollte bis nach dem Sommer warten, da während der Arbeiten immer wieder das Wasser zeitweise abgestellt werden muss. So sollten eigentlich vor allem Touristen nicht verärgert werden. Im September soll es nun endlich weitergehen – und für die Anwohner war 2023 hoffentlich der letzte Sommer mit Feuerwasser aus der Leitung.

