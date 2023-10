Luchs mit Kopfschuss getötet: Jäger aus Murcia hält Katze für Schwein

Von: Sandra Gyuratis

Ein Jäger aus Murcia im Süden von Spanien knallt einen Iberischen Luchs ab und behauptet, er habe die Wildkatze mit einem Wildschwein verwechselt. Der Luchs war erst wenige Monate zurvor im Rahmen eines Projekts zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Art in den Wäldern von Lorca ausgewildert worden.

Lorca – Was haben ein Iberischer Luchs und ein Wildschwein gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts und auf den zweiten auch nicht mehr. Ein Jäger aus Murcia im Südosten von Spanien konnte aber offenbar keinen Unterschied erkennen. Er hat gestanden, den Luchs mit dem Namen Tejo, eines der acht Exemplare, die seit März in den Sierras von Lorca in der Region Murcia wieder angesiedelt werden sollen, mit einem Kopfschuss erlegt zu haben. Er habe die Wildkatze mit einem Wildschwein verwechselt, berichtet costanachrichten.com.

Zu der angeblich versehentlichen, tödlichen Verwechselung kam es am 26. August um zwei Minuten nach acht Uhr morgens. Das geht aus einem kürzlich vorgelegten Bericht der Umweltagenten der Landesregierung von Murcia und den Ergebnissen der Obduktion des Luchs-Kadavers im Wildtier-Rettungszentrum El Valle in Murcia in Spanien hervor, wie die Zeitung „La Verdad“ berichtet. Die Resultate geben noch mehr Details preis, nämlich, dass auf den Luchs aus nächster Nähe gefeuert wurde und dass die Kugel seinen Kopf von hinten durchbohrte und seinen sofortigen Tod verursachte. Der beschuldigte Jäger schleppte das tote Tier mehrere hundert Meter weit vom Abschuss-Ort und verscharrte es unter Büschen, damit es nicht entdeckt wird.

Jäger tötet Iberischen Luchs in Murcia: Wildkatze aus nächster Nähe erschossen

Dem Jäger wird am 16. Januar 2024 in Lorca der Prozess gemacht. Er wird es schwer haben, zu erklären, wie er am hellichten Tag, aus nächster Nähe einen Luchs für ein Wildschwein halten konnte. Sollte er das Gericht nicht überzeugen können, droht ihm wegen Verstoßes gegen das Wildtiergesetz die höchste Strafe von zwei Jahren Gefängnis sowie ein vierjähriges Verbot zu jagen und Waffen zu führen, weil es sich bei dem Iberischen Luchs um eine vom Aussterben bedrohte Art handelt.

Dem technischen Team, das im Auftrag der Umweltbehörde von Murcia die ausgewilderten Luchse anhand ihrer mit GPS-Technologie ausgestatteten Halsbänder überwacht, war aufgefallen, dass mit Tejo etwas nicht stimmte. Ab dem 26. August wurden keine Bewegungssignale mehr übermittelt. Agenten der Umwelteinheit der Guardia Civil, Seprona, begaben sich zu der Stelle, von der das Signal ausging, entdeckten den toten Luchs in einiger Entfernung und brachten ihn ins Zentrum für Wildtiere El Valle in Spanien. Die Ermittlungen führten schnell zu dem geständigen Täter.

Luchs in Lorca mit Kopfschuss getötet: Seine Henkersmahlzeit war ein Eichhörnchen

Der Jagdverband der Region Murcia sprach von Unverständnis und Scham über den Tod des Luchses. Der Vorfall beschädige das Image von Hunderttausenden von Jägern, die mit absolutem Respekt für die Umwelt vorgingen. Der Verband unterstütze die Wiedereinführung des Tieres und werde sich für die Aufklärung dieses unglücklichen Ereignisses einsetzen, hieß es.

Tejo, der aus einer Zuchtstation in Portugal stammte, hatte einen denkbar schlechten Start in Lorca. Er wurde mit den drei weiteren Artgenossen im März in Lorca in Spanien ausgewildert. Doch bereits im Juli stellten die Überwacher fest, dass Tejo Schwierigkeiten hatte, sich in freier Wildbahn zu ernähren. Sie fingen den auf neun Kilo abgemagerten Kater ein. 51 Tage lang wurde er im Zentrum El Valle aufgepäppelt und am 23. August wieder freigelassen, um drei Tage später von einem Jäger, der offenbar schlecht sehen kann, abgeschossen zu werden. Laut Autopsie befand sich Tejo zum Zeitpunkt seines Todes in guter Verfassung. Seine letzte Mahlzeit war ein Eichhörnchen.

Projekt zur Rettung des Luchses: Von acht ausgewilderten Luchsen sind drei tot

Tejo ist nicht das einzige Todesopfer. Tiko starb im Juni, weil er zu viel Plastik gefressen hatte. Tova, die in Lorca Fuß fassen soll, kam im August bei einem Kampf mit einem Artgenossen im Eingewöhnungsgehege ums Leben. Von Luchs-Dame Torrealvilla fehlt seit Juni jede Spur. Ihr Halsband samt Sender wurden in der Nähe der Autobahn bei Puerto Lumbreras in Spanien gefunden. Fotofallen lieferten bisher nur Bilder von Füchsen, Hunden oder Katzen.

Vier Luchse haben die schwierige Phase der ersten Monate in Freiheit überlebt und sollen sich laut Fernüberwachung und Geolokalisation in guter Verfassung befinden und ihren neuen Lebensraum erkunden. Das Paar Turma und Tinajero scheint es eher in die offenen Kieferwälder zu ziehen, während Tahúlla und Tilo die Trockenflüsse bevorzugen, wo es viele Kaninchen gibt, ihre Lieblingsbeute.

Nach Angaben der Verantwortlichen des Projekts zur Wiedereinführung des Iberischen Luches Life Iberlince liegt die Überlebensrate der ausgewilderten Tiere, die in Gefangenschaft geboren wurden, bei 45 Prozent. Viele Luchse werden vom Auto überfahren. Die Landesregierung von Murcia, die sich dem Luchs-Projekt schon 2012 angeschlossen hat, hat angekündigt, weitere Luchse zu beantragen, um die Verluste auszugleichen.