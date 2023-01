Wetter-Warnungen und Schnee sogar am Strand? Wintereinbruch in Spanien

Von: Judith Finsterbusch

Winter in Spanien: Räumfahrzeuge befreien in den Pyrenäen die Straßen von Schnee. © Verónica Lacasa/dpa

Heftiger Sturm, Kälte und Schnee: In Spanien schaltet das Wetter diese Woche auf Winter. Warnungen bis zur Stufe Rot gelten praktisch im ganzen Land, ab Mitte der Woche könnte es sogar am Strand schneien.

Madrid - Jetzt kommt der Winter auch nach Spanien. In dieser Woche wird es stürmisch, kalt, und die Schneefallgrenze sinkt drastisch, die staatliche Wetteragentur Aemet hat eine spezielle Warnung herausgegeben. Die Wetterkarte für die nächsten Tage ist fast auf dem gesamten Festland und den Balearen gelb, orange oder sogar rot gefärbt - je nach Warnstufe. Die spanischen Skigebiete wird es freuen, und selbst bis runter an den Stränden im Norden des Landes soll es schneien. Der Kälteeinbruch ist im ganzen Land spürbar, erst kürzlich hat die Regierung einen Kälteschutzplan mit Tipps bei niedrigen Temperaturen vorgestellt. Vorbote für den Wintereinbruch ist am Montag, 16. Januar, teils heftiger Sturm in weiten Teilen des Landes. An der Atlantikküste im Norden der Iberischen Halbinsel gilt deshalb heute Warnstufe Orange, im Baskenland sogar wegen extrem hoher Wellen Warnstufe Rot.

Wetter in Spanien: Sturm zum Wochenbeginn - Danach kommen Schnee und Kälte

Doch auch in Zentralspanien und bis an die Mittelmeerküste von der Costa Brava über die Costa Blanca bis runter zur Costa del Sol und auch auf den Balearen, wo bislang den gesamten Winter über frühlingshafte Temperaturen herrschten, hat die staatliche Wetter-Agentur Aemet Warnstufe Gelb bis Orange (Costa del Sol) wegen des Sturms verhängt. Im Hinterland der Costa Blanca bereitet der starke Wind aktuell auch der Feuerwehr Schwierigkeiten, die einen Waldbrand bei Aigües de Busot löscht. Schuld an dem Winter-Einbruch in Spanien ist ein Tiefdruckgebiet, das im Laufe der Woche auch noch Schnee und Kälte im Gepäck hat.

Während die spanische Wetteragentur Aemet das Tiefdruckgebiet Fien getauft hat, haben die französischen Kollegen sich für den Namen Gerard entschieden. Beide beziehen sich aber auf ein und dieselbe Front. Der Sturm, mit dem sich Fien ankündigt, kommt im Norden von Spanien mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde daher, gerade in Küstennähe ist wegen der bis zu 10 Meter hohen Wellen also extreme Vorsicht geboten. An den Mittelmeer-Küsten erreicht der Wind immerhin noch bis zu 70 Stundenkilometer. Der kalte Wind sorgt außerdem dafür, dass die gefühlte Temperatur deutlich niedriger ist. Schnee bringt Fien am heutigen Montag, 16. Januar, zunächst nur in den Pyrenäen und im Norden von Kastilien und León mit, berichtet costanachrichten.com.

Winter-Wetter in Spanien: Schnee auch in Andalusien

Auch am morgigen Dienstag, 17. Januar, bleibt das Wetter in weiten Teilen Spaniens stürmisch, Warnstufe Gelb bis Orange gilt dann weiterhin im Norden des Landes, in Zentralspanien sowie an der gesamten Ostküste inklusive der Balearen. Und es wird ordentlich Schnee geben, praktisch in der gesamten Nordhälfte der Iberischen Halbinsel soll es schneien: In den Pyrenäen in der Provinz Huesca etwa rechnet Aemet mit 40 Zentimetern Schnee binnen 24 Stunden. In Kantabrien sinkt die Schneefallgrenze sogar bis auf die Höhe des Meeresspiegels: Wir könnten also Bilder von verschneiten Stränden sehen. Wo es nicht kalt genug für Schnee ist, soll es ab Dienstag regnen, selbst an der Mittelmeerküste könnten endlich ein paar Tropfen des lang ersehnten Regens fallen. Den spanischen Kälterekord knackt am Dienstagabend der Pyrenäen-Ort Benasque mit minus 9 Grad.

Am Mittwoch, 18. Januar, bringt Fien noch mehr Schnee nach Spanien: Schon ab nachts soll es dann auch bei Granada, also im Skigebiet Sierra Nevada, schneien, ebenso rund um Madrid und weiterhin in den Pyrenäen. Im östlichen Hinterland von Andalusien hat die Wetteragentur Aemet Warnstufe Gelb wegen Schneefällen verhängt, die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 800 Meter und sorgt für 4 bis 10 Zentimeter Neuschnee in den Bergen von Granada, Jaén, in der Alpujarra und der Sierra de Cazorla. Außerdem sorgt das Tiefdruckgebiet auch am Mittwoch noch für Sturm, wenn auch nicht mehr so heftig und nicht mehr in so weiten Teilen des Landes.

Bis zu 1 Meter Neuschnee: Winter-Einbruch in Spanien

Die Aussichten für Donnerstag und Freitag sind noch ungenau, Schnee, Kälte und Sturm könnten aber noch bis Samstag die Wetter-Protagonisten in Spanien sein. Im Verlauf der Woche rechnet Aemet im Norden des Landes mit insgesamt bis zu einem Meter Schnee, in Zentralspanien sind bis zu 40 Zentimeter drin. Am meisten verschont - bis auf den Sturm zum Beginn der Woche - bleibt die Mittelmeerküste von dem plötzlichen Wintereinbruch. Doch selbst hier macht sich der Temperatursturz, wenn auch nur vorsichtig, bemerkbar: Von über 20 Grad in der Vorwoche auf „nur“ noch maximal 13 bis 15 Grad am Mittwoch sinken die Temperaturen an der Costa Blanca. Im Hinterland, etwa bei Villena, Ibi oder auch schon in Jijona zeigt das Thermometer dann tagsüber nur noch 9 bis 11 Grad, nachts liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt.