Spanien: Winter-Wetter an den Ferienküsten - wann wird es wärmer?

Von: Judith Finsterbusch

An der spanischen Costa Blanca ist es kalt, auf den Bergen liegt Schnee. © David Revenga

Der Winter hat Spanien fest im Griff, selbst an der Ferienküste Costa Blanca ist es kalt, auf den Bergen liegt Schnee. Wann es wieder wärmer werden soll, steht in diesem Artikel:

Alicante - Wer an der Mittelmeerküste in Spanien überwintert, will raus aus dem grauen Deutschland und sucht Wärme. Doch seit Mitte Januar ist es selbst an der sonst so sonnenverwöhnten Costa Blanca kalt, nachts sind Minusgrade keine Seltenheit, auf den Bergen liegt Schnee und tagsüber klettert das Thermometer selbst an der Küste kaum in den zweistelligen Bereich. Wie lange es noch so winterlich kalt bleibt an der Costa Blanca, verrät costanachrichten.com.

Aktuell kursieren etliche Fotos und Videos vom verschneiten Hinterland der Costa Blanca im Netz, und wer in einer schlecht isolierten Wohnung ohne Heizung lebt, muss erfinderisch werden. Doch der Februar ist nach dem Januar in Spanien der zweitkälteste Monat des Jahres.