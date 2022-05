TV-Moderator polarisiert mit Spargel-Döner - Politiker hält das sogar für einen „Straftatbestand“

Von: Franziska Schwarz

Kulinarische Avantgarde? ZDF-Comedian Lutz van der Horst (vorne) mit seinem „Spargel-Döner“ © Screenshot: Twitter @lutzvanderhorst

ZDF-Comedian Lutz van der Horst ist bislang nicht als Food-Influencer bekannt. Aber wofür andere Instagramer lange arbeiten, gelang ihm jetzt mit nur einem Post.

Köln - Ups, fast 2500 Likes für ein Essensfoto - nach nur einem Tag? Wie haben Sie denn das hingekriegt, Herr Comedian Lutz van der Horst (ZDF-„heute-Show“)? Derartige Posts interessieren doch - vor allem nach der stark auf Instagram & Co. abgebildeten Corona-Pandemie mit Bananenbrot-Backen und so fort - mutmaßlich niemanden mehr...? Offenbar eine falsch Annahme sofern es um Spargel geht. Ein den Deutschen heiliges Gewächs.

Van der Horst kombiniert es nämlich einfach mit einem Döner. Das Beweisfoto liefert er auf Twitter mit (im Hintergrund ist Comedian-Kollege Fabian Köster zu sehen, der offenbar auch keinerlei Skrupel hat). Für einen „Straftatbestand“ hält diese Essgewohnheiten im erstaunlich langen Diskussions-Thread etwa der Linken-Politiker Niama Movassat:

ZDF-Comedian isst „Spargel-Döner“ - Döner-Branche in Deutschland unter Druck

Aber woher der „Ernst“ angesichts dieses Twitter-Witzes? Es muss wohl die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland sein. Essen wird wegen der Inflation gerade immer teurer. Das betrifft auch den Döner. Fünf Euro dafür sind inzwischen selbst in Berlin keine Seltenheit mehr. In München kannte man solche Preise sowieso schon länger.

Speisen oder Getränke zum Mitnehmen, der Verzehr in Fastfood-Restaurants - das war nach Daten des Statistischen Bundesamts im März 2022 rund sechs Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Kosten laufen den Betrieben dennoch davon, heißt es in der Dönerbranche.

„Döner müsste 7,30 Euro kosten“ - und Deutsche schätzen Spargel weniger

„Ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten“, sagte Gürsel Ülber, der Vorstandsvorsitzende des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa, der Nachrichtenagentur dpa. Für die Teigtasche mit Soße, Salat und Fleisch waren in der Hauptstadt für lange Zeit Preise um 3,50 Euro üblich.

Spargel hingegen war noch nie günstig. „Stirbt Deutschlands Spargel-Liebe aus? Umfrage zeigt Abkehr Jüngerer“, fragte am ersten Mai-Wochenende 2022 nun die dpa. Anlass war eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Derzufolge sind bei den 18- bis 24-Jährigen nur 47 Prozent Spargel-Fans. Bei den Über-55-Jährigen sind es dagegen 74 Prozent.

„Wenn die Jungen also nicht im Alter umschwenken, könnte die Liebe zum Spargel in der Bundesrepublik eines Tages aussterben“, mutmaßt die dpa. Vielleicht wird der Spargel ja eingepackt in eine Döner-Dürüm-Umhüllung wieder populärer? Günstiger wohl nicht. Aber teure Vorlieben beim Essen sind (noch) kein Straftatbestand. (frs mit Material der dpa)