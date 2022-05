„Lieber Gast“: Komplizierte Botschaft auf Speisekarte sorgt für Hohn und Spott

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Deutschland ist immer wieder für Überraschungen gut – auch im Restaurant. Hier sorgt eine irre Speisekarte für Verwirrung und Spott.

München – Germany in a Nutshell: Jeder kennt sie, die Situationen, in denen man sich denkt: „Das ist soooo deutsch“. Sei es nun bei der Liegenreservierung durch das eigene Handtuch seines liebsten Fußballklubs um 6 Uhr morgens im All-Inclusive-Hotel, der klassischen Tennissocken-Sandalen-Kombi, den Kies-Wüsten von Vorgärten oder der „Ich hab‘s passend“-Kleingeld-Kramerei an der Supermarkt-Kasse. So manche Kunden-Sprüche bei letzterem Beispiel können manche Kassiererinen übrigens schon lange nicht mehr hören. Erlebnisse dieser Art kann man offenbar auch haben, wenn man mal lecker essen gehen will.

Speisekarte: Kleingedruckter Text entfaltet große Wirkung – „beeinträchtigt Arbeitsabläufe erheblich“

Einen solchen Moment, der zudem ordentlich Verwirrung stiftete, erlebte nun offenbar eine Frau, die ihren Fund auf Twitter teilte. Zu sehen ist in dem Beitrag ein Foto, mutmaßlich von einer in einer Klarsichtfolie steckenden Speisekarte. Wo das Foto aufgenommen wurde, ist nicht klar. Es gibt aber keinen Grund an der Echtheit zu zweifeln. Oben drüber ist noch die Beschreibung des „Kleinen gemischten Salates“ zu lesen. Was die Userin aber stört, ist das Kleingedruckte unten auf der Seite.

„Lieber Gast“, startet die Zusatzinfo. Mit diesen Worten teasert die Userin auch ihren Tweet an. Wegen des folgenden Inhaltes ist sie vielleicht auch einfach ein wenig zu sprachlos gewesen, um weiter auszuführen. Im Kleingedruckten geht es nämlich um Änderungswünsche bei Gerichten. Die „beeinträchtigen unsere Arbeitsabläufe erheblich“, heißt es dort dazu. „Wir bitten Sie deshalb um Verständnis dafür, dass wir Ihnen Abänderungen mit 1,50 € zuzüglich der Warenwertdifferenz in Rechnung stellen.“ Wer seine Beilage ändern will, zahlt also drauf.

Irre Speisekarte fordert Preis-Zuschlag bei Wünschen – Rechenbeispiel macht es richtig kompliziert

Es wird sogar ein Rechenbeispiel aufgeführt: „Bratkartoffeln statt Pommes Frites = 1,50 € plus 5,20 € minus 4,50 € = 2,20 € Aufschlag“. Klingt verwirrend? Ist es auch. Ein Erklärungsversuch: Das Gericht gäbe es mit Pommes, die 4,50 € einzeln kosten. Der Gast will aber Bratkartoffeln, die im Warenwert bei 5,20 € liegen. Bedeutet er muss den Aufschlag (1,50€) plus den Warenwert der Bratkartoffeln (5,20 €) minus den Warenwert für die Pommes (4,50€) oben drauf bezahlen – also 2,20 €.

Klingt kurios? Das finden auch die User auf Twitter. Besonders die Begründung mit der Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe sorgt für Spott. „Sie müssen halt erst die Pommes auf den Teller legen, dann wieder einzeln runternehmen, dann Bratkartoffeln drauf. Musst du verstehen“, schreibt jemand voller Ironie. „Das Rechenbeispiel macht was mit mir“, scheint jemand bei der komplizierten Erklärung nicht ganz mitgekommen zu sein. Ein anderer fasst zusammen: „Sag mir, dass du in Deutschland essen gehst, ohne dass du mir sagst, dass du in Deutschland essen gehst“.

Kompliziert und kurios wird es derweil auch mal, wenn ein Paket ankommt. So rief etwa ein Hermes-Lieferzettel große Irritation hervor. (han)