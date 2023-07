Familie trotzt Immobilien-Spekulanten - und verzichtet auf über 30 Millionen Euro

Von: Markus Hofstetter

Eine australische Familie weigert sich, ihr Grundstück zu verkaufen. Dadurch entgeht ihr zwar viel Geld, doch dafür hat sie einen ruhigen Flecken in einem dicht bebauten Vorort Sydneys.

Sydney - Ein Haus steht allein auf einem rund zwei Hektar großen Grundstück (ein Hektar entspricht 10.000 Quadratmetern). Die Auffahrt zu dem herrschaftlich anmutenden Gebäude ist 200 Meter lang. Der Wert des Grundstückstücks, das in The Ponds, einem Vorort der australischen Metropole Sydney liegt, soll sich laut einem Bericht des TV-Senders 7news auf rund 50 Millionen australische Dollar (rund 30,7 Millionen Euro) belaufen.

Weil sich eine Familie weigert, ihr Grundstück zu verkaufen, entsteht in einem dicht bebauten Vorort Sydneys eine grüne Oase. © Screenshot/youtube/7news

Australische Familie trotzt Immobilien-Spekulanten: Zeitraffer zeigt ungewöhnliche Entwicklung

Doch ein Verkauf an Immobilien-Spekulanten kommt für die Besitzer, die Familie Zammit wohnt dort seit 17 Jahren, nicht infrage. Das Ergebnis ist skurril, wie ein Zeitraffervideo auf Twitter zeigt. Während das Haus auf dem riesigen Grundstück unberührt bleibt, wachsen rundherum im Lauf der Jahre Reihen von dicht zusammenstehenden, zweistöckigen Häusern heran.

Es mutet wie eine riesige Wiese in einer zersiedelten Vorstadt an. Ein Immobilienmakler sagte 7news, dass das Land für rund 50 Häuser ausreicht, von denen jedes eine Million australische Dollar kosten würde.

„Früher war das hier Ackerland mit kleinen Häusern und Hütten aus roten Backsteinen“, sagte Diane Zammit der Onlinezeitung Daily Mail Australia. Jedes Haus sei einzigartig gewesen und es habe so viel Platz gegeben, aber jetzt nicht mehr. Die Familie profitiert nicht nur von viel Platz, sondern auch von einer großen Wertsteigerung. Das Grundstück wäre vor elf Jahren noch rund drei Millionen Euro wert gewesen, wenn man den Preis der benachbarten Häuser im Jahr 2012 zugrunde legt.

Australische Familie trotzt Immobilien-Spekulanten: Nachbarn sind froh darüber

Die Anwohner sind nicht neidisch - eher im Gegenteil. „Ich bin sehr froh, dass sie sich geweigert haben zu verkaufen – das bedeutet, dass wir eine Sackgasse haben, was für unsere Kinder viel sicherer ist – und ihr großer Rasen neben uns gibt uns das Gefühl, wir hätten so viel Platz“, sagte ein Nachbar der Daily Mail Australia. Ihre Nachbarn bekämen das nicht mit, weil die anderen Häuser so nah beieinander lägen. „Wir sind sehr dankbar. Ich hoffe, dass sie bleiben.“

Auch auf Twitter wird über das Haus und seine Umgebung diskutiert: „Ihr Haus ist so groß wie drei dieser neuen Häuser und niemand von denen hat einen Garten. Sie sind die Könige“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer meint: „Beste Anlagestrategie. Man kauft Grundstücke in einer Region mit Wachstumspotential und wartet ab.“