„Würde mir auch lieber einen Porsche kaufen“: Ingenieur spendet 100.000 Euro an Klima-Kleber

Von: Bettina Menzel

Ein Unternehmer überwies der „Letzten Generation“ 100.000 Euro - würde sich aber lieber einen Porsche kaufen (Symbolbild). © IMAGO / Müller-Stauffenberg

Wie lässt sich die Klimakrise noch aufhalten? Ein Unternehmer aus Freiburg hält die Aktionen der „Letzten Generation“ zwar für falsch, aber medienwirksam – und spendet deshalb.

Berlin – Die Stimmung gegenüber der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ wird laut Polizeiangaben zunehmend aggressiver. Doch die Aktivisten sammelten jüngst innerhalb von 48 Stunden Spenden in Höhe von 600.000 Euro ein, wie die Gruppe auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Einer der großzügigen Spender ist ein Unternehmer aus Freiburg, der die Aktionen der Gruppe eigentlich für falsch hält, wie Zeit.de am Freitag (22. September) berichtete.

„Letzte Generation“ erhält 600.000 Euro an Spenden – Ingenieur überweist alleine 100.000 Euro

Die meisten Spender an die Klimagruppe wollen anonym bleiben. Nicht so Peter Denk, ein Unternehmer aus Freiburg. Der Ingenieur überwies eigenen Angaben zufolge 100.000 Euro an die Klimakleber und machte dies im Gespräch mit Zeit.de nun öffentlich. Es sei eine „Verzweiflungstat“ gewesen, so Denk. „Ich würde mir von dem Geld auch lieber einen Porsche kaufen“, gibt der Ingenieur zu. Seit 20 Jahren unterstütze der Geschäftsmann aufgrund der drohenden Klimakrise Aktivisten finanziell, darunter Greenpeace und Fridays for Future.

Als Ingenieur sehe er, dass es an Technologien und Wissen nicht mangele, um die Klimakrise zu lösen. Allein der politische Wille fehle, so Denk. Allerdings betonte der Unternehmer auch, die Protestform der „Letzten Generation“ für falsch zu halten, denn sie sei höchst gefährlich und adressiere nicht die Verursacher der Klimakrise. Doch die anderen Klimagruppen würden oftmals ignoriert, die „Letzte Generation“ indes fände in den Medien viel Beachtung. Die Gruppe kämpft für stärkere Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel.

Spenden an „Letzte Generation“ keine „Unterstützung einer kriminellen Vereinigung“

Die „Letzte Generation“ finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich über Spenden – von einem einmaligen Darlehen in Höhe von 10.000 Euro einmal abgesehen. Das Geld fließt über Direktüberweisungen, Crowdfunding-Aktionen und Paypal-Zahlungen an die Gruppe.

Im Mai sperrten Behörden in Bayern im Zuge einer umstrittenen Razzia Konten der „Letzten Generation“ und versahen die Website mit einem Warnhinweis. „Achtung: Spenden an die ‚Letzte Generation‘ stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar!“, hieß es dort. Wenige Stunden später war dieser Warnhinweis verschwunden. Im Juli stellte die Berliner Justiz dann fest: Die Klimagruppe ist keine kriminelle Vereinigung.

Eine Aktion der „Klimakleber“ im Juli 2023 in Duisburg (Symbolbild). © IMAGO / Funke Foto Services

Spender hatte die Warnung offenbar ohnehin nicht abgeschreckt, tausende Euros sammelte die Gruppe zuletzt erneut ein. Laut Zeit.de gehen auch Gelder aus dem Climate Emergency Fund (CEF) an die deutsche Protestgruppe. Adam McKay, Regisseur des Hollywood-Blockbusters „Don‘t Look Up“, Disney-Erbin Abigail Disney und Aileen Getty, Enkelin des Öl-Magnaten Jean Paul Getty, sind nur einige der Geldgeber dieser Stiftung. Im vergangenen Jahr seien 5,1 Millionen US-Dollar an über 40 Umweltorganisationen ausgezahlt worden – darunter indirekt auch 50.000 Euro an die Letzte Generation, so das Portal.

Geld in den Kassen der „Letzten Generation“: Könnten nun Schadenersatzforderungen folgen?

Wenn Geld vorhanden ist, könnte die Protestgruppe womöglich auch für Schadensersatzzahlungen zur Kasse gebeten werden. Die Meinungen von Rechtsexperten darüber gehen allerdings auseinander. Aus Sicht von Thomas Rüfner, Professor für Bürgerliches Recht an der Universität Trier, käme ein Ersatzanspruch etwa wegen vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung infrage. Die Blockade eines Flughafens werde wohl überwiegend als sittenwidrig angesehen, sagte er, bei Straßenblockaden werde das dagegen kontrovers diskutiert.

Florian Dallwig, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins, glaubt allerdings, dass Ansprüche gegen die „Letzte Generation“ als solche nicht infrage kämen. Vielmehr richteten sich diese gegen einzelne Aktivisten, die an der jeweiligen Aktion beteiligt sind, gegebenenfalls noch gegen Helfer. „Damit käme man dann an die Spenden, die von der Generation gesammelt werden, und die ja teilweise aus größeren Privatvermögen stammen, nicht heran“, vermutet der Anwalt.

Rechtswissenschaftler Rüfner ist sich da nicht so sicher. Dass neben den Beteiligten auch die „Letzte Generation“ zur Kasse geben werden könnte, hält er zumindest für möglich. Er sagt, die Gruppe sei als sogenannter nichts rechtsfähiger Verein zu behandeln. Und soweit die „Letzte Generation“ ein gemeinsames Vereinsvermögen gebildet habe, etwa durch Spenden, könnten Geschädigte darauf zugreifen. Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht die Entwicklung in Deutschland mit Sorge und beobachtet eine zunehmende Repression gegen Protestierende – vor allem gegen Klimaaktivisten hierzulande (bme/dpa).