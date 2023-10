Mitarbeiter nach 42 Jahren im Unternehmen zur Rente lieblos abgespeist – Kollegen springen ein

Von: Karolin Schäfer

Ein Mann arbeitet 42 Jahren zum Mindestlohn im selben Job. Gebührend gefeiert wird sein Ruhestand offenbar nicht, weshalb sich Kollegen eine besondere Aktion einfallen lassen.

Sunol – Mehr als 40 Jahre lang arbeitete John Bartlett für eine Firma in den USA. Jetzt steht seine wohlverdiente Rente an. Für seine jahrzehntelangen Dienste wird er mit einem mickrigen Grillfest abgespeist, berichtete die New York Post. Seine Kollegen haben stattdessen noch eine andere Idee.

Kollegen überraschen Rentner mit Aktion: „42 Jahre zum Mindestlohn gearbeitet“

Aus Sicht der Kollegen hat Bartlett unzureichende Anerkennung für sein Engagement in dem nicht namentlich genannten Unternehmen erhalten. Angesichts dessen teilte Kollegin Sonia ein kurzes Video in den sozialen Medien, das den Mittsiebziger bei der Arbeit in einem Lagerhaus zeigte.

„Heute ist der letzte Tag meines Kollegen. Er hat 42 Jahre lang für dieses Unternehmen zum Mindestlohn gearbeitet“, schrieb sie dazu. Zum Abschied habe die Firma ein Grillfest veranstaltet und Barlett eine Urkunde überreicht, hieß es weiter. Er habe so gern dort gearbeitet, dass er gar nicht erst in den Ruhestand gehen wollte. Nach Angaben der New York Post wurde das Original-Video inzwischen gelöscht, weitere Vervielfältigungen der Aufnahmen kursieren aber weiterhin im Netz.

Nach mickrigem Grillfest: Kollegen schließen sich für Spendenaktion zusammen

Um Barletts Rente etwas aufzubessern, richteten Kollegen des Rentners eine Spendenaktion auf der Webseite „Gofundme“ ein. Der Mann sei „einer der talentiertesten und fleißigsten Mitarbeiter, die ich kenne“, schrieb die Organisatorin. Er sei immer zur Arbeit erschienen und habe weder Frau noch Kinder. „Es wäre schön, John etwas Gutes zu tun, damit er weiß, dass er etwas Besonderes ist und geliebt wird“, ging es weiter.

Seit Beginn der Kampagne vor wenigen Tagen kamen mehr als 36.000 US-Dollar (rund 34.000 Euro) von fast 2000 Spendern zusammen. Inzwischen wurde die Spendenaktion beendet. In einem Update versicherte Sonia auf der Spendenseite, dass Barlett die gesamte Summe erhalten werde und bedankte sich bei den Spendern für das gesammelte Geld. Zudem plane sie, die Nachrichten für Barlett auszudrucken. „Er liebt es zu lesen“, schrieb sie.

John Bartlett hat 42 Jahre lang für dasselbe Unternehmen gearbeitet. © Screenshot/gofundme.com

„Herzlichen Glückwunsch zum Ruhestand, John“, schrieb eine Spenderin auf der Webseite. Wie einige andere spendete sie 42 US-Dollar – einen Dollar für jedes Arbeitsjahr. „Alles Gute für deinen Ruhestand, John. Ich hoffe, dieser Fonds hilft dir, eine schöne Zeit zu haben!“, kommentierte ein anderer. „Deine harte Arbeit und dein Engagement sind eine Motivation für uns alle“, meinte ein weiterer.

