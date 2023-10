„Aktenzeichen XY“: Deutscher (23) auf Gran Canaria vermisst – Hinweise zum mysteriösen Backpacker-Fall

Von: Martina Lippl

Mit seinem Rucksack ist Oliver Heise auf Gran Canaria unterwegs. Dann herrscht plötzlich Funkstille. Der mysteriöse Vermisstenfall ist Thema bei „Aktenzeichen XY“.

München – Was ist mit dem jungen Backpacker passiert? Auf einer Reise nach Gran Canaria (Spanien) ist der damals 23-Jährige plötzlich verschwunden. Bis heute fehlt von Oliver Heise jede Spur. In der Spezialsendung „Aktenzeichen XY...Vermisst“ stellt Moderator Rudi Cerne unter anderem diesen Vermisstenfall vor. Die Kripo erhofft sich durch den Beitrag in der Live-Sendung am Mittwoch (25. Oktober) neue Hinweise von Zuschauern.

„Aktenzeichen XY...Vermisst“: Rätsel um vermissten Backpacker auf Gran Canaria

Das Verschwinden von Oliver Heise aus dem Landkreis Diepholz ist seit mehr als einem Jahr ein Rätsel. Der Backpacker war am 3. August 2022 zu einer Reise nach Gran Canaria aufgebrochen. Der 23-Jährige sei wohlbehalten auf der Kanaren-Insel angekommen, so die Polizei. Einen Tag später brach der Kontakt zu seiner Familie ab. Auch die sonst üblichen Reise-Updates und Fotos in den sozialen Netzwerken blieben aus.

Mysteriöser Backpacker-Fall im TV: In der Spezialfolge „Aktenzeichen XY...Vermisst“ hoffen ZDF-Moderator Rudi Cerne und Kripo auf Hinweise. © Sina Schuldt/dpa/Polizei

Backpacker aus Deutschland seit August 2022 auf Gran Canaria vermisst

Am 8. August meldete seine Mutter meldete ihren Sohn bei der Polizei in Deutschland als vermisst. Die spanischen Behörden wurden eingeschalten. Es starteten umfangreiche Suchaktionen in den Gebieten, wo sich der passionierte Backpacker aufgehalten haben könnte.

Er soll in einer Höhle übernachtet haben, hieß es. Über Rundfunk, Presse und soziale Medien wurde und wird nach Oliver gesucht. Verwandte starteten zudem selbst einen Suchaufruf auf Instagram. Allerdings blieben alle Aktionen bisher ohne Erfolg. Auch seinen gebuchten Rückflug trat Oliver nicht an. Vergeblich warteten Angehörige am Flughafen.

Personenbeschreibung von Oliver Heise (23) aus dem Landkreis Diepholz Oliver Heise war im August 2022 23 Jahre alt, 1,75 m groß und hatte eine athletische Figur. Er hatte dunkelblond-rötliches, leicht gewelltes Haar und einen dunkelroten Bart. Am Tag seines Verschwindens trug er ein braunes, orientalisch anmutendes Tuch mit Zick-Zack-Muster um den Kopf. Außerdem hatte er einen schlichten, dunkelbraunen Kaftan und eine braune Ray-Ban Sonnenbrille an. (Quelle: Aktenzeichen XY)

Backpacker-Spur in Teneriffa? Polizei wertete Handydaten aus

Nach Angaben der Polizei könnte sich Oliver Heise nach Auswertung seiner Handydaten im Bereich der Ostküste von Teneriffa aufgehalten haben. Seit mehr als einem Jahr liegen keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vor. Der rätselhafte Vermisstenfall des Backpackers ist zum zweiten Mal bei „Aktenzeichen XY“. Schon vergangenen September hofften die Ermittler durch die ZDF-Sendung auf einen Durchbruch. Tatsächlich waren damals sogar 13 Hinweise von Touristen eingegangen. Offenbar leider keine heiße Spur, doch das kann sich ja ändern.

Die Polizei Nienburg/Schaumburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05021/9778 0 und auch über das eigens eingerichtete Hinweisportal entgegen.

In der Spezialfolge „Aktenzeichen XY...Vermisst“ am Mittwochabend (23. Oktober, um 20.15 Uhr) im ZDF geht es auch um zwei vermissten Fälle aus Bayern: Monika Liebl aus Erding und Eva-Maria Disch aus Kochel am See.