Fotos zeigen tellergroße Spiegelei-Quallen: Plage überfällt spanische Küsten

Von: Vivian Werg

Quallen-Alarm an spanischen Stränden: Immer mehr Spiegeleiquallen gesichtet © Thomas Müller/ dpa

Quallen können Urlaubern manchmal den Spaß verderben. Jetzt machen kuriose Spiegelei-Quallen Badegäste nervös. Doch sie sind auch ein gutes Zeichen.

Barcelona – Auch wenn die offizielle Badesaison im September endet, hält die katalanische Mittelmeerküste bis Oktober und manchmal auch November eine Wassertemperatur von 19 bis 21 Grad. Im Juli wurde Spanien von einer extremen Hitzewelle überrollt. Wie unberechenbar das Wetter sein kann, zeigte sich bei den schweren Unwettern Anfang September.

Viele genießen im Herbst derzeit noch das Entspannen am Strand unter der Sonne und das Baden im Meer. Doch an der Küste Kataloniens treiben derzeit tellergroße Spiegeleiquallen (Cotylorhiza tuberculata) in Strandnähe, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Bereits im August berichteten mehrere spanische Medien über die seltene und im Mittelmeer heimische Art, die auch etwa vor der Urlaubsinsel Mallorca gesichtet wurden. Die Zeitung Cronica Balear schrieb am Mittwoch, dass der Anstieg der Temperaturen zu einer deutlichen Vermehrung der Quallenart an den Küsten Mallorcas geführt habe.

Hitze in Spanien: An Stränden vermehrt Spiegeleiquallen gesichtet

Sie seien vor allem an den noch heißen Tagen jetzt wieder am Strand, sagte ein Rettungsschwimmer im Badeort Sitges südlich von Barcelona. Die für den Menschen harmlose Quallen sehen zwar interessant aus, machen nach Aussagen des Rettungsschimmers die Badegäste aber nervös. Viele Urlaubsgebiete in ganz Europa leiden regelmäßig unter Quallenplagen – manche sind hochgiftig.

Wissenschaftlicher Name Cotylorhiza tuberculata Art Schirmqualle; Wurzelmundqaullen zugeordnet Lebensdauer 6 bis 9 Monate Verbreitung Mittelmeer, Spanien Größe bis zu 35 cm Nahrung Artemia, Plankton, kleine Fische, Sonnenlicht Giftig für Menschen Nein

Wie der Name verrät, erinnern sie an ein überdimensionales Spiegelei. Der Schirm der Quallen kann bis zu 35 Zentimeter groß werden. Normalerweise leben sie knapp unter der Wasseroberfläche. Zwar sind Quallen giftig, aber nicht alle sind für den Menschen gefährlich. Die Nesselzellen der Spiegeleiqualle sind nach Angaben des Magazins Tierwelt.ch giftig, das Nesselgift aber schwach und daher harmlos für den Menschen. Laut einem Sprecher der Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) sei die Tierart „ein gutes Zeichen für die Erholung des Ökosystems“. Vielen Jungfischen dient sie nämlich als Zufluchtsort, wenn sie sich bei Gefahr durch Raubfischen in ihnen verstecken. Im August bereitete eine giftige Quallenart in Spaniens Urlaubsstränden Probleme.

Quallen in Spanien: Anti-Quallennetze sollen Abhilfe schaffen

Ihre vermehrte Anwesenheit ist für die meisten Badegäste dennoch ein Ärgernis und bereitet ihnen Unwohlsein. Spanische Behörden sind, wie das Nachrichtenmagazin Nachrichten.es berichtet, erneut alarmiert. Sie befürchten, dass die Vermehrung der Spiegeleiquallen negative Auswirkungen auf den Tourismus haben werde.

Um zu verhindern, dass sie in Strandnähe gelangen, ist eine Installation von „Anti-Quallennetzen” vorgesehen, schreibt das Nachrichtenmagazin. Das gehe aus einem Bericht hervor, dass die Generaldirektion für Fischerei und die Universität Murcia auf der Website des Canal Mar Menor veröffentlicht hat. (Vivian Werg)