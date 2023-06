Aus für drei TV-Kanäle: Sky schaltet noch im Juni Fernsehsender ab

Teilen

Der Hauptsitz des Pay-TV-Senders Sky in der Nähe von München. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Beim Bezahlsender Sky fliegen gleich drei lineare Angebote aus dem Programm. Laut dem Sender haben sich die Gewohnheiten der Nutzer geändert.

Unterföhring – Der Medienkonzern Sky Deutschland ist vor allem für seine Sportübertragungen bekannt, hat jedoch auch noch andere Themensender im Programm. Drei davon will Sky nun im deutschsprachigen Raum einstellen, wie der Sender dem Branchendienst Digital Fernsehen am Dienstag (30. Mai) mitteilte.

Diese zwei Sender stellt Pay-TV-Anbieter Sky ab Ende Juni ein

Sky will die Doku- und Wissenssender „Spiegel TV Geschichte“ und „Curiosity TV“ aus dem Programm nehmen. Die Änderung erfolgt dem Bericht zufolge bereits Ende Juni. Eigenen Angaben zufolge will sich der Sender künftig mehr auf die thematisch ähnlichen Sender Sky Documentaries und History Channel konzentrieren, die Dokumentationen und Geschichtswissen bieten. Man orientiere sich stärker an den Wünschen der Kunden und passe daher das Angebot regelmäßig an, erklärte Sky gegenüber Techbook.

Sky Comedy fällt ab Mitte September ebenfalls aus dem Programm

Der dritte Sender, der künftig wegfällt, ist „Sky Comedy“. Dieser bleibt Zuschauern aber noch bis Mitte September erhalten. „Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert, und sie schauen insbesondere Comedy-Inhalte vornehmlich flexibel per Abruf über Sky Q oder WOW. Infolgedessen stellen wir den linearen Comedy-Sender ein“, erklärte eine Sprecherin laut Onlinemagazin Techbook. Wer auf der Suche nach Comedy sei, werde weiterhin auf den Sendern „Sky 1“ und „Sky Atlantic“ im linearen TV fündig oder mittels Abruf per Stream.

Dort finden sich deutschsprachige Comedyformate „Tschugger“ und „Pastewka“, oder ein breites Angebot aus dem US-Raum wie etwa „Ghosts“, „Young Rock“, „The Conners“, „Superstore“, „Die Goldbergs“ oder HBO-Produktionen wie „Lass es, Larry!“, „Silicon Valley“ und „Entourage“. Sky Comedy war erst im Jahr 2021 ins Programm genommen worden. Die zweite Staffel von „And Just Like That“, die im Juni startet, werde weiterhin sowohl linear auf „Sky Atlantic“, als auch on demand via Sky Q und Wow zu sehen sein, hieß es weiter.

Sky schaltet Fernsehsender ab – nicht die einzige Änderung im Programm

Pay-TV-Anbieter Sky hat zudem vergangene Woche seine SD-Sender abgeschaltet, was teilweise einen Frequenzwechsel bei HD-Sendern zur Folge hatte. Auch in anderen Bereichen macht sich eine Änderung des Mediennutzungsverhaltens bemerkbar. So hatte der älteste im Fernsehen übertragene internationale Musikwettbewerb der Welt, der Eurovision Song Contest, in diesem Jahr doppelt so viele Zugriffe aus sozialen Medien wie noch im Jahr zuvor.