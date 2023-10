Grundschullehrer zeigt Kindern brutalen Horrorfilm mit Winnie Puh als Massenmörder

Von: Andreas Knobloch

Die Empörung über den Winnie-Puh-Horrorfilm war groß – für einen Grundschullehrer wurde diese jetzt noch größer.

Miami Springs – Der Charakter Winnie Puh ist in vielen Kinderzimmern ein Kuscheltier, flimmert in einer Wohlfühloase über die Bildschirme oder wird im Disney-Land gerne zugewunken. Für viele Heranwachsende soll der gelbe Bär eine freudige Erinnerung bleiben, die ein Horror-Film aus dem Jahr 2023 zunichtemacht. Oder ein Lehrer einer vierten Klasse in Miami Springs.

Winnie Puh schlachtet Menschen ab? Horror-Film schon beim Trailer kritisch beäugt

Mittlerweile hat der Trailer von „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ über 11 Millionen Views auf einer YouTube-Seite. Der Streifen strotzt nur so von Klischees. Christopher Robin, der alte Freund von Winnies Crew, fährt mit seiner Verlobten in eine abgelegene Hütte irgendwo im Nirgendwo im Wald, besser gesagt im bekannten Hundert-Morgen-Wald, unterlegt von gruseliger Kinder-Aufziehmusik. Er will ihr seine Kindheitsfreunde zeigen. Doch Winnie Puh ist nicht mehr der alte, weil Christopher sie alle zurückließ, ist der geisteskranke Teil geweckt worden und er schlachtet zusammen mit Ferkel aus Rache Menschen ab, weil sie im Winter zu verhungern drohen.

Schon nach dem Trailer war die Empörung groß, dass dieses Low-Budget-Projekt zu weit hergeholt sei und bestimmt unanschaubar ist. Viele sahen sich in ihrer Kindheitserinnerung beraubt und auch die Idee übertrieben umgesetzt. Filmstarts.de ließ nur einen von fünf Sternen in die Bewertung fließen, was aber einen Lehrer in Miami Springs nicht davon abhielt, seinen Viertklässlern auf deren Wunsch den Film zu zeigen.

Winnie Puh als Mörder keine Klassenlektüre - oder etwa doch?

Wie CBS berichtet, gab es mehrere Beschwerden im Bundesstaat Florida darüber, dass ein Lehrer am 2. Oktober Schülern diesen Film vorgeführt hat. Eine Mutter von Zwillingen sagte: „Sie wurden dem Film 20 bis 30 Minuten ausgesetzt“. Genug Zeit für Schlachter Winnie ein paar Menschen abzumurksen. Laut der Mutter machte der Lehrer den Film nicht aus und das „obwohl die Kinder sagten: ‚Wir wollen das nicht‘“. Die Mutter gab aber auch zu, dass die Schüler sich den Film wünschten.

„Es darf nicht die Entscheidung der Schüler sein, sondern der Lehrer muss überprüfen, was der Inhalt ist“, so die besorgte Mutter. CBS Miami holte ein Statement der Schule ein: „The Academy of Innovative Education ist bewusst, dass Viertklässlern ein Horrofilm gezeigt wurde, der ungeeignet ist. Wir haben mit dem Lehrer das Problem besprochen und kümmern uns um die Sicherheit und das Wohlergehen der Schüler. Wir begleiten die Schüler und kümmern uns um die, welche Probleme geäußert haben.“

„The Academy of Innovative Education“ lässt sich ins Deutsche mit „Akademie der innovativen Bildung“ übersetzen, wohl etwas zu „innovativ“. Die Schule gilt als „charter school“, sie empfängt staatliche Unterstützung, aber handelt unabhängig und stellt die Lehrer nach ihrem Gusto ein. (ank)