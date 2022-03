„Sprit ist noch nicht teuer genug“: Twitter-User teilt als Beleg Video zu seiner steilen These

Von: Marcus Giebel

Laufender Motor auf dem Parkplatz: Szene aus einem Video, das ein empörter Twitter-User postete © Screenshot: Twitter @FlorianWeber7

Die Spritpreise in Deutschland sind mittlerweile auf Rekordhoch. Eine aktuelle Szene auf einem Rewe-Parkplatz sorgt daher für Irritationen.

München - Der Anblick der Preistafel an Tankstellen verschlägt derzeit schier den Atem. Vor allem den Menschen, die etwa wegen ihres Arbeitswegs auf ihr Gefährt angewiesen sind. Da ist die Laune in einer ohnehin schwierigen Zeit mit Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg im Keller. Mehr als zwei Euro kostet mittlerweile vielerorts ein Liter Benzin oder Diesel.

Da überlegen sich selbst Vielfahrer, ob wirklich auch der Weg zum Briefkasten auf vier Rädern zurückgelegt werden muss. Das kostbare Gut im Tank muss schließlich gespart werden, wo es nur geht.

Hohe Spritpreise - dennoch lassen einige Motor unnötig laufen

Natürlich sieht das aber nicht jeder so. Beim kurzen Sprung in die Bäckerei oder Kita wird der Motor durchaus schon angelassen und das Auto läuft in Wartestellung vor sich hin. Auch das kann heutzutage ein Zeichen eines prall gefüllten Kontos sein. Nach dem Motto: Wer kann, der lässt einfach laufen.

Außerdem kühlt so ein Wageninneres bei den noch immer eisigen Temperaturen ja auch schnell aus. Und wer will sich nach einem kurzen Aufenthalt in einem beheizten Innenraum direkt in eine deutlich kältere Sitzschale werfen?



Video: Tipps zum sparsamen Fahren in Zeiten der Sprit-Rekordpreise

Twitter-Wut auf Autofahrer: „Solange es solche Leute gibt...“

Unklar, was in diesem Fall den Anlass gab. Sicher ist nur, dass der vor sich hin tuckernde Motor einen Twitter-Nutzer auf sich aufmerksam machte. Er erstellte umgehend ein Foto des abfahrbereiten Autos, dessen Auspuffrohren ein paar giftige Stoffe entstiegen, verdeckte zur Anonymisierung das Nummernschild und zwitscherte seine Wut ins Internet hinaus.

„Der Sprit ist noch nicht teuer genug“, schimpft der User in seinem Post: „Der Fahrer dieses Wagens hat sein Auto weiterlaufen lassen und ist dann in den Rewe zur Post...solange es solche Leute gibt, nochmal 50 Prozent drauf.“ Damit meinte er ganz sicher nicht das Porto.

Tja, wahrscheinlich können selbst die von Experten prognostizierten bis zu drei Euro pro Liter aufgerufen werden und dennoch wird mancher Motor erst zum Verstummen gebracht, wenn das Auto mal länger als zehn Minuten ruhen darf. Irgendwie ist es eben mittlerweile schon ein Statussymbol, das wartende Fahrzeug vor sich hin brummen zu lassen. Man kann das Geld aber auch sinnvoller ausgeben. (mg)