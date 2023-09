Sprüche und Glückwünsche – das sollte Sie dem Brautpaar zur Hochzeit in jedem Fall wünschen

Von: Stefan Winterbauer

Hochzeitsgäste fragen sich häufig, was sie wünschen können, ohne dass es platt oder peinlich wird. Mit diesen Hochzeitswünschen liegen Sie garantiert richtig.

München – Geldgeschenke sind bei vielen Hochzeitsfeiern beliebt und auch erwünscht. Nur was schreibt man bei einer Hochzeit bloß in die dazugehörige Grußkarte? Einem jüngeren Brautpaar wird man eher einen modernen Gruß in die Hochzeitskarte schreiben und keinen alten Kalenderspruch. In der Regel fährt man mit schnörkellosen Grußformeln bei jüngeren Leuten besser. Das kann in etwa so lauten:

Alles Gute zur Hochzeit und eine glückliche, zufriedene Ehe

Wir freuen uns, dass ihr euch gefunden habt und wünschen euch ein glückliches gemeinsames Leben

Herzlichen Glückwunsch an das Traumpaar

Der Tag der Hochzeit ist für Paare einer der wichtigsten ihres Lebens. Gut, wenn man da die richtigen Worte findet. © Roberto Pfeil/dpa

Auch ein Zitat eignet sich immer gut für den Text der Grußkarte. Dabei sollte immer beachtet werden, wer der Adressat ist. Für ein älteres oder traditionell eingestelltes Paar eignet sich vielleicht ein solcher Spruch von Mark Twain gut:

„Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen.“

Für progressivere oder jüngere Hochzeitspaare wäre ein Zitat wie das folgende vielleicht besser geeignet:

„Die Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein wenig unverheiratet bleiben.“

Weitere tolle Beispiele für Zitate in Hochzeits-Glückwunschkarten sind:

„Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Albert Schweizer

„Das Schönste aber hier auf Erden, ist lieben und geliebt zu werden.“ Wilhelm Busch

„Ich halte es nicht für das größte Glück, einen Menschen ganz enträtselt zu haben. Ein größeres Glück ist es noch, bei dem, den wir lieben immer neue Tiefen zu entdecken.“ F.M. Dostojewski

Filmzitate als Hochzeitswünsche

Falls das Hochzeits-Paar einen gemeinsamen Lieblingsfilm hat, eignet sich auch ein Zitat aus diesem Film für die Glückwunschkarte. Hier ein paar Beispiele:

„Liebe ist wie Sauerstoff. Liebe hat viele wunderbare Seiten. Liebe erhebt uns dorthin, wo wir hingehören. All you need is love!“ Moulin Rouge

„Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.“ Harry und Sally

„Liebe ist Leidenschaft, Hingabe – jemand, ohne den man nicht leben kann. Such dir jemanden, nach dem du verrückt bist und der dich ebenso liebt, wie du ihn. Wie man so jemanden findet? Vergiss den Verstand und hör nur auf dein Herz.“ Rendevouz mit Joe Black

Hochzeits-Wünsche auf Englisch

Wenn auf der Hochzeitsfeier Englisch gesprochen wird, ist natürlich auch ein englischsprachiger Gruß angebracht. Hier ein paar Beispiele:

We wish you all the best in the world and congratulations for you wedding

May you be as rich in life as you are in love

I’m so happy that you two have found each other. May life shower you with love, happiness and true friendship

Best wishes on this wonderful journey, as you build your new lives together.

My marriage advice: Love, honor and… scrub the toilet/wash the dishes

Individuelle Wünsche sind die besten

Am besten ist es freilich, man findet für seine Hochzeitswünsche einen persönlichen Bezug zum Brautpaar. Hat das Paar gemeinsame Interessen oder Hobbys. Vielleicht haben die gemeinsamen Interessen sogar eine Rolle in ihrer Beziehung gespielt? Hier ergeben sich schnell Ideen für einen Glückwunschtext.

Vorsicht bei heiklen oder zu persönlichen Themen. Verweise auf eventuelle frühere Beziehungsprobleme, ehemalige Partnerinnen oder Partner oder das Wünschen von „vielen Kindern“ können falsch verstanden werden oder schlecht ankommen, da dies den höchst persönlichen Lebensbereich betrifft.

Was die Eltern der Braut sagen können

Eltern von Braut oder Bräutigam tun sich häufig besonders schwer, die richtigen Worte für einen Hochzeits-Glückwunsch zu finden. Am besten ist es, man spricht das Brautpaar direkt an, wie hochzeitsportal24.de empfiehlt. Hier ein Beispiel:

Liebe Sandra, lieber Peter,

aus Liebe zu heiraten, ist einer der größten Glücksmomente für zwei Menschen. Für uns ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir unsere Tochter in gute Hände übergeben, wir sind davon überzeugt, dass du der Richtige für sie bist! Außerdem schätzen wir es sehr, lieber Peter, mit dir einen tollen (Schwieger-)Sohn zu bekommen.

Ihr strahlt und lächelt – das Glück sieht man euch an! Glückwunsch zu eurer Hochzeit! Auf dass ihr stets glücklich seid und eure Liebe schützt und pflegt. Wir wünschen euch eine zufriedene, ruhige und freundliche gemeinsame Zukunft!

In Liebe, …

Generell gilt: Sie sollten keines der Beispiele, die Sie hier oder anderswo finden, wortgleich kopieren. Beispiele im Internet oder in Büchern sollten immer nur Anregungen sein (natürlich abgesehen den Zitaten). Am wichtigsten ist es, Worte zu finden, die wirklich zu dem Paar passen und dabei allzu platte Klischees zu vermeiden. Für das Brautpaar ist der Tag der Hochzeit einer der wichtigsten Tages ihres Lebens. Das sollte entsprechend gewürdigt werden.

Daneben gibt es immer noch eine Reihe von Dingen, die man bei Hochzeiten tuen oder lassen sollte. Wussten Sie zum Beispiel, warum eine Braut bei der Hochzeit besser keinen Perlenschmuck trägt?