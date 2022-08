„An die komische Frau, die mich ohne Grund angespuckt hat“: Scherz-Zettel oder wirklich skurril?

Ein „Patrick“-Doppelgänger wurde auf offener Straße laut eigenen Angaben angespuckt. Nun sucht er die Täterin. © Screenshot/reddit.com/u/Lagg0r

Unerwünschte Verwechslung: Ein Passant wird ohne ersichtlichen Grund von einer Frau mit Kinderwagen angespuckt. Mit einem ausgehängten Zettel sucht er nun nach ihr. Auf Reddit teilt ein User den Vorfall.

München – Einen Doppelgänger zu haben, ist an sich schon sehr unwahrscheinlich. Dass dieser womöglich noch in derselben Stadt wohnt, umso mehr. So erging es aber einem schockierten Passanten. Er wurde laut einem Aushang auf offener Straße von einer Frau attackiert. Und das nur aus dem Grund, weil er womöglich einem Mann ähnlich sieht, den die Täterin nicht ausstehen kann.

Grundlose Spuck-Attacke: „Patrick“-Doppelgänger sucht „komische Frau mit Kinderwagen“

Nach dem Vorfall suchte der Mann mit dem Zettelaushang nach der Übeltäterin. Den wiederum teilte ein Reddit-User im Netz. Laut besagtem Schriftstück spuckte die Frau ihr Opfer unvermittelt an. Dabei nannte sie dieses „Patrick“. Das Opfer der Spuck-Attacke wurde von dem Vorgang völlig überrumpelt und wusste nicht, was die Frau für ein Problem mit ihm hatte.

Auf dem Zettel stellte er klar: „Nur weil du von irgendeinem A****loch betrogen wurdest oder was auch immer da bei dir los ist, heißt das nicht, dass du zufällig Leute, die diesem Patrick ähneln, (...) angreifen musst.“ Er drohte der Frau bei einem weiteren Zusammentreffen mit Konsequenzen: „Das kann auch mal schnell schiefgehen. Beim nächsten Mal wirst du schon sehen, was passieren wird, wenn du den Falschen anspuckst.“

Nach vermeintlicher Spuck-Attacke sucht Opfer nach Täterin – doch die Mailadresse existiert nicht

Wo genau sich der Vorfall ereignete, blieb indes unklar. Um die aggressive Mutter ausfindig zu machen, richtete der Attackierte extra ein neues E-Mailkonto ein. Mögliche Zeugen des Vorfalls könnten sich auf diesem Weg bei ihm melden, schrieb er. Eine Testmail von tz.de an die besagte E-Mail-Adresse lässt allerdings Zweifel aufkommen.

Eine Kontaktaufnahme über die angegebene Mailadresse ist nicht möglich. Schreibt man diese an, erhält man eine automatische Fehlermeldung, dass besagte Adresse nicht existiere. Dies wirft auch die Frage auf, inwiefern sich der beschriebene Vorfall überhaupt abgespielt hat oder hier ein Scherz-Aushang samt erfundener Story vorliegt.

Dennoch sorgte der Aushang im Netz für Erheiterung. Ein Reddit-User schrieb ironisch: „Du liegst um 19:50 Uhr normal besoffen auf dem Gehweg und Frauen mit Kinderwagen fahren an dir vorüber, speicheln dich ein und Patricken dich“. Zahlreiche andere User griffen den Wortwitz auf: „Ich vertrage ja einiges, aber gepatrickt zu werden, da hört der Spaß auf!“, hieß es an anderer Stelle.

Reddit-Community reagiert mit Ironie – aber auch betroffen

Spottend kommentierte ein User: „In was für einer Welt leben wir eigentlich? Zu meiner Zeit hätte man höflich zurück gespuckt, damit sich ,Patricia´angemessen wertgeschätzt und verstanden fühlt.“ Er bemerkte auch eine Tatsache, die offensichtlich viele Reddit-Nutzer beschäftigte: Das Papier war – trotz Witterungsgefahr – nicht laminiert, dafür aber gelocht. „Also ungültig“ oder „War wohl doch nicht so schlimm“, schlussfolgerte so mancher User.

Auch der prominente Namensvetter Patrick der Seestern aus der „SpongeBob Schwammkopf“-Serie wurde von der Community thematisiert: „Patrick? - Nein, das ist die krosse Krabbe“, witzelte ein User. Andere Nutzer versuchten den Bespuckten zu beruhigen: „Jetzt reg dich doch mal ab, Patrick“, meinte einer. „Er war so wütend, er hat ein Schild gemacht!“, stellte ein anderer fest. Trotz der zahlreichen ironischen Beiträge hieß es aber auch: „Finde es ehrlich gesagt schon fast kriminell. Witz hin oder her.“