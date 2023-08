Bei Verkehrskontrolle: Polizist raubt Autofahrer offenbar aus – 57.000 Euro Bargeld weg

Von: Kai Hartwig

Ein Berliner Polizist soll nach Feierabend einen Mann um viel Geld gebracht haben. Er wurde inzwischen festgenommen und suspendiert. Viele Fragen sind noch offen.

Berlin – Der Spruch „Die Polizei, dein Freund und Helfer“ ist allseits bekannt. Ein Berliner Polizist soll sich nun aber vielmehr selbst geholfen haben – und einen Autofahrer bei einer fingierten Verkehrskontrolle um eine Menge Bargeld und Wertgegenstände gebracht haben.

Bei Verkehrskontrolle in Berlin: Polizist raubt Autofahrer offenbar aus – hohe Bargeldsumme weg

Der 48-jährige Polizist steht unter Verdacht, während einer vorgetäuschten Personenkontrolle einen Autofahrer angehalten und um einen fünfstelligen Geldbetrag beraubt zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Berlin vom Dienstag (15. August) sei der Polizei-Hauptkommissar inzwischen wegen Raubes festgenommen und mit sofortiger Wirkung suspendiert worden.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Polizisten und der von ihm genutzten Diensträume wurden demnach bereits am Montag (14. August) mehrere Beweismittel sichergestellt. Darunter waren auch die verwendeten Ausrüstungsgegenstände der angeblichen Verkehrskontrolle.

Ein Berliner Polizist soll bei einer fingierten Verkehrskontrolle einen Autofahrer ausgeraubt haben. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Verdächtiger Polizist vorerst auf freiem Fuß – er hatte wohl einen Komplizen

Trotz der gegen ihn erhobenen Vorwürfe durfte der Hauptkommissar vorerst auf freiem Fuß bleiben. Wie die Behörden mitteilten, sei ein Haftbefehl gegen den Polizisten außer Vollzug gesetzt worden. Die laufenden Ermittlungen haben zudem ergeben, dass der Polizist bei der Tat einen Komplizen gehabt haben könnte. Dessen Identität ist derzeit aber noch unbekannt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand soll das Duo am 19. Juli gegen 23.15 Uhr auf der Berliner Stadtautobahn in Höhe des Messedamms einen Autofahrer mit der Polizeikelle und Sondersignalen herausgewunken und gestoppt haben. Der Polizist hab sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Feierabend befunden und sei im zivilen Dienstauto seiner Direktion unterwegs gewesen. Allerdings soll er dabei noch seine Polizeiuniform und die Dienstwaffe im Holster getragen haben. Der 62-jährige Autofahrer hatte so den Ermittlern zufolge den Eindruck, als sei er im Zuge einer ordnungsgemäßen polizeilichen Maßnahme angehalten worden.

Berlin: Polizist und Komplize sollen Autofahrer um 57.000 Euro Bargeld erleichtert haben

Während der vermeintlichen Polizeikontrolle sollen der Beamte und sein Komplize dann den Autofahrer mit Handschellen gefesselt und in das Polizeiauto gebracht haben. Sie werden verdächtigt, anschließend aus dessen Auto über 57.000 Euro Bargeld sowie zwei Handys entwendet zu haben. Zwar bekam der 62-Jährige danach laut Ermittlern ein Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt. Allerdings war auf dem Dokument das beschlagnahmte Geld wohl nicht verzeichnet worden.

Über den Grund, warum der Autofahrer dies mit sich führte, so viel Bargeld bei sich hatte, herrscht zunächst noch Unklarheit. Auch die Frage nach der Herkunft des Geldes müsse noch geklärt werden und sei Teil der laufenden Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Man wolle zudem aufklären, wieso genau dieser Mann aus dem Verkehr gezogen wurde, hieß es weiter. Der Sprecher bekräftigte auf Nachfrage, dass man nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht davon ausgehe, dass es sich bei dem 62-jährigen Mann um ein Zufallsopfer handelt. Zuletzt hatte sich die Berliner Polizei mit einem angeblichen Löwen herumschlagen müssen. (kh)