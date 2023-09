„Ich dachte, ich würde sterben“: Stachelrochen spießt Urlauberin am Strand auf

Von: Ulrike Hagen

Eine Strandbesucherin kommt nur knapp mit dem Leben davon: Ein Stachelrochen bohrt sich bei ihrem Sprung ins Wasser tief in ihren Rücken und trifft dabei fast ihre Lunge.

Ruskin – Einen harmlosen Strandbesuch musste eine Frau aus Florida, wo ein Kind seinen Bruder in einen Teich mit Alligatoren stieß, fast mit ihrem Leben bezahlen. Als sie sich zur Abkühlung an einem heißen Sommertag ins Meer stürzte, bohrte sich ein Stachelrochen so tief in ihre Haut, dass er fast ihre Lunge durchbohrte. Sie kam nur knapp mit dem Leben davon.

Ein harmloser Strandausflug wurde für eine Touristin zum Alptraum. Ein Rochen bohrte sich in ihre Haut, sie kam nur knapp mit dem Leben davon. © Thomas O‘Brien /Gofundme

„Ich dachte, ich würde sterben“: Stachelrochen spießt Frau am Strand auf

„Ich dachte, ich würde sterben“, berichtet Kristie Cataffo-O‘Brien mit zitternder Stimme dem Sender WFLA-T, während sie die unheimlichen Ereignisse an diesem schicksalhaften Tag in Florida Revue passieren lässt. Der harmlose Strandausflug, bei dem andere „nur“ rätselhafte Funde machen, hatte sich in einen Albtraum verwandelt, den sie nie vergessen würde. Denn die Begegnung mit einem Meeresbewohner kostete sie fast das Leben.

Urlauberin von Rochen angegriffen – Foto zeigt Stachel in ihrem Rücken

Die Sonne brennt über dem US-Bundesstaat Florida, und die drückende Hitze treibt Kristie und ihren Partner Thomas an das Meer, den Bahia Beach nahe dem Ort Ruskin. Doch kaum erreichen sie das erfrischende Wasser, durchfährt Kristie ein stechender Schmerz in ihrem Rücken. „Ich spürte sofort, wie mich etwas stach“, erinnerte sie sich. „Es fühlte sich an wie eine Qualle oder so etwas, aber der Schmerz war unerträglich.“ Als sie sich aus dem Wasser quält, kommt etwas Schreckliches zum Vorschein – ein Stachelrochen hat sich zehn Zentimeter tief neben ihrer rechten Schulter in ihre Haut gebohrt.

Schock am Strand: Frau wird mit lebendigem Rochen im Rücken ins Krankenhaus eingeliefert

Trotz des unerträglichen Schmerzes im Rücken hat sie das Glück, dass Thomas, ihr Ehemann, an ihrer Seite ist und sie während der ganzen Tortur beruhigt. „Ich hatte noch nie so viel Angst und dachte tatsächlich, ich würde sterben“, gesteht sie später.

Der Stachelrochen, der sich an ihr festgeklammert hatte, bewegt sich und zappelt wild herum. Jede Bewegung läßt den Widerhaken tiefer in ihren Rücken eindringen. Nach etwa 45 Minuten treffen endlich Sanitäter ein, die Kristie in ein nahegelegenes Krankenhaus bringen, wo Ärzte den gefährlichen Eindringling vorsichtig aus ihrem Rücken entfernen. Das Tier wird an der Schwanzwurzel abgetrennt, der lange Stachel behutsam aus ihrem Fleisch gezogen.

Frau von Stachelrochen aufgespießt: Mann sammelt Spenden für ihre Krankenhaus-Behandlung

Kristie befindet sich immer noch im Krankenhaus, wo man sicherstellt, dass sie sich keine bakterielle Infektion zugezogen hat. Thomas O‘Brien richtete inzwischen eine GoFundMe-Seite ein, um Geld für Kristies Behandlung zu sammeln. „Der Stachelrochen war verwundet und lag im Sterben, als Kristie sich im Wasser zurücklehnte, um sich die Haare nass zu machen, und der Stachelrochen sie mit zwei Widerhaken im Muskel ihres oberen Rückens erwischte“, schrieb er. „Der Widerhaken drang tief in sie ein und verfehlte ihre Lunge um drei Zentimeter. Es kann sein, dass sie einen Nervenschaden hat, aber es ist zu früh, um das zu sagen.“

Stachelrochen-Opfer erklärt tapfer: „Ich werde wieder ins Wasser gehen, nur nicht in der Bucht“

„Ich habe sehr lange in Florida gelebt“, erklärt Kristie tapfer. „Man denkt nie, dass so etwas passieren kann, und ich stehe immer noch unter Schock.“ Trotz der schrecklichen Erfahrung hat sie jedoch keine Angst davor, wieder ins Wasser zu gehen. „Ich werde wieder ins Wasser gehen, wahrscheinlich nur nicht in der Bucht“, versichert sie. Sie macht dem Stachelrochen keine Vorwürfe für das Unglück. „Wir sind der Gnade der Meeresbewohner ausgeliefert. Das ist ihr Territorium, nicht unser Territorium“, kommentiert sie abschließend den Strandbesuch jenen Tages, der fast zu ihrem letzten geworden wäre.

