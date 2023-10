„Schwerwiegender Zwischenfall“ im Flugzeug: Airbus verliert plötzlich mehrere Fenster

Von: Karolin Schäfer

Ein Flugzeug der Titan Airways ist auf dem Weg nach Florida. Dort kommt die Maschine aber nie an. Im Steigflug bemerkt die Crew mysteriöse Geräusche.

London – Zwar sind Bus und Bahn deutlich umweltfreundlicher, das Reisen mit dem Passagierflugzeug gilt jedoch als eines der sichersten Verkehrsmittel. Hin und wieder ereignen sich allerdings Zwischenfälle, die für den ein oder anderen beängstigend wirken können. So meldete kürzlich die Besatzung eines Fliegers vor der Landung in München einen seltsamen Geruch. Ein Ferienflug in die Türkei dagegen wurde von einem Blitz getroffen.

Ein „schwerwiegender Vorfall“ wurde jetzt in Großbritannien gemeldet. Ein Flugzeug der britischen Charterfluggesellschaft Titan Airways sollte ursprünglich von London Stansted den Orlando International Airport in Florida ansteuern. Doch kurz nach dem Start muss der Airbus A321 LR umkehren.

Titan Airways Gründung 1988 Heimatflughafen London-Stansted Flugziele keine Linienflüge, sondern Flüge nach Bedarf (beispielsweise VIP-Charter)

Flugzeug muss kurz nach Start in London umkehren: Airbus verliert Fenster

Derzeit analysiert die britische Verkehrsbehörde zur Untersuchung von Flugunfällen (AAIB) den Vorfall der Titan Airways, der sich bereits am 4. Oktober ereignete. Nach Angaben der französischen Untersuchungsbehörde für Flugunfälle (BEA) befand sich die Maschine im Steigflug auf etwa 3000 Metern, als die Besatzung „übermäßige Kabinengeräusche“ wahrnahm.



Die Geräusche veranlassten die Crew, sicherheitshalber nach London zurückzukehren. Später stellte sich der Behörde zufolge heraus: Dem Airbus fehlten drei Fenster, drei seien lose gewesen. Zudem habe das linke Seitenleitwerk Beschädigungen aufgewiesen. Die BEA bezeichnete den Vorfall als „schwerwiegenden Zwischenfall“, der nun umfassend untersucht wird.

Airbus verliert Fenster: Behörden untersuchen „schwerwiegenden Zwischenfall“

Inzwischen nahm auch die Airline selbst Stellung zu den fehlenden Fenstern. Der Pilot habe keinen Notfall ausgerufen und das Flugzeug gemäß den normalen Betriebsverfahren gelandet, zitierte das Branchenportal Aerotime aus einer Mitteilung der Charterfluggesellschaft. „Die Notfalldienste am Flughafen wurden nicht aktiviert.“ Nach der Landung sei festgestellt worden, dass die „Außenverkleidung von drei Fenstern fehlte“, schilderte die Airline.

Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt und vorerst Gegenstand aktueller Untersuchungen. Laut Aerotime sei das Flugzeug erst 18 Monate lang von der britischen Regierung in einer VIP-Konfiguration genutzt worden. Außenministerin Baerbock steckte kürzlich ebenfalls in einem Regierungsflieger-Dilemma. Zu einer Notlandung kam es dagegen jüngst auf Mallorca: Ein Passagier war an Bord verstorben. (kas)