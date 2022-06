Starbucks-Kundin stottert bei Kaffee-Bestellung - und lacht dann, als sie ihren „Namen“ liest

Von: Armin T. Linder

Das ist nicht ihr richtiger Name! Eine Starbucks-Kundin begann bei der Bestellung zu stottern - und fand das Ergebnis dann auf ihrem Becher wieder.

New York - Die Kaffee-Kette Starbucks fragt ihre Kunden weiterhin nach ihren Vornamen. Das erleichtert natürlich die Zuordnung, wenn das Getränk zubereitet ist. Und es macht den Besuch auch irgendwie persönlicher. Dass nicht alle ihren echten Namen verraten, ist trotzdem irgendwie verständlich.

Starbucks-Kundin stottert bei Bestellung - und wird zu „Uh Sam“

Es gibt sogar Gerüchte, wonach Starbucks absichtlich falsche Namen bei der Ausgabe des Getränks draufschreibt. Eine ganz andere Erklärung gibt es hingegen wohl für das Erlebnis einer Kaffee-Kundin namens Sam. Sie machte den Vorfall via Twitter öffentlich und scheint ihn selbst sehr lustig zu finden.

„Ich habe gestottert, als ich mein Starbucks bestellt habe“, schreibt sie. „Und das ist, was sie als meinen Namen draufgeschrieben haben.“ Das passende Foto zeigt, was sie meint. Auf diesem ist „Gr Vancrm Cold Brw“ zu lesen - das Kürzel für das Getränk „Vanilla Sweet Cream Cold Brew“, das sie bestellt hat. Und drüber ihr Name. Oder das, was bei Starbucks jemand verstanden hat: „Uh Sam“.

Nun glaubte die Bedienung bei Starbucks mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich, dass „Uh Sam“ bei der Kundin in der Geburtsurkunde steht. Sondern hat sich lediglich einen kleinen Scherz erlaubt. Aber für einen Lacher ist es allemal gut. „Sie haben mich wirklich auf die Schippe genommen damit“, ärgert sie sich scherzhaft in den Kommentaren. Eine versteckte Geheim-Botschaft fand vor einigen Monaten eine andere Starbucks-Kundin auf ihrem Becher - und Millionen wunderten sich mit ihr. (lin)