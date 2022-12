Stau-Alarm vor Weihnachten! An diesen Tagen wird es besonders kritisch

Von: Martina Lippl

Stau nervt – auch vor Weihnachten (Symbolfoto). Der ADAC warnt in seiner aktuellen Stauprognose vor zwei kritischen Tagen. © Rolf Poss/imago

Die Stauprognose zu Weihnachten ist da. Autofahrer müssen viel Geduld haben. Der ADAC warnt diesmal vor zwei kritischen Tagen.

München – Rund um Weihnachten ist einiges los auf den Straßen Deutschland. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Samstag. Das ist inzwischen den meisten wohlbekannt. Doch wer sich mit dem Auto auf den Weg in den Urlaub oder zur Familie macht, sollte sich auf Staus einstellen. Egal, ob in Richtung Norden oder Süden. Die Weihnachts-Reisewelle rollt. Die ersten Bundesländer starten am Mittwoch (21. Dezember) bereits in die Weihnachtsferien, zuletzt Bayern an Heiligabend.

Mit der ruhigen Zeit auf den Autobahnen ist es nun wieder vorbei, teilt der ADAC mit. Zwar schätzt der Automobilclub mit einem geringeren Verkehrsaufkommen als noch vor Corona, doch auf Hauptreiserouten und Innenstädten drohen viele Staus.

Stau-Alarm an Weihnachten: So starten die Bundesländer in die Ferien

Ab 21. Dezember: Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

und Ab 22. Dezember: Berlin, Brandenburg , Hessen , Saarland , Sachsen , Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen

, , , , und Ab 23. Dezember: Bremen , Hamburg , Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hostein

Dezember: , , , und Ab 24. Dezember: Bayern

Staugefahr an Weihnachten 2022: An diesem beiden Tage ist besonders viel los

Insbesondere in den Nachmittagsstunden am Donnerstag (22. Dezember) und Freitag (23. Dezember) werden laut ADAC-Prognose die Straßen auch auf den Hauptreiserouten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Der Grund: An diesen beiden Tagen würden Reise- und Berufsverkehr aufeinander treffen. Heiligabend am Samstag (24. Dezember) schätzt der Automobilclub die Lage auf den Fernstraßen insgesamt ruhig ein. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) dürfte wenig los sein.

Mit einer Rückreise-Welle rechnet der ADAC dieses Jahr am Montagnachmittag (26. Dezember), dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Viele Weihnachtsurlauber machen sich auf dem Heimweg.

ADAC: Die wichtigsten Stau-Strecken in den Weihnachtsferien

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe A6 Heilbronn – Nürnberg A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 München – Nürnberg – Berlin A10 Berliner Ring A24 Hamburg – Berlin A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Stuttgart – Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein A95 /B2 München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Der Verkehrsclub empfiehlt, sich vor der Abfahrt über Reiserouten zu informieren, um Staus auszuweichen. Zudem solle das Auto winterfit sein. Hilfreich sei es zudem, Thermoskannen mit Tee und Decken mitzunehmen, um auch längere Wartezeiten bei niedrigen Temperaturen überbrücken zu können.

Typische Staufallen in Österreich, Schweiz und Italien

In Österreich zählen laut dem ADAC zu den potenziellen Staufallen: die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

In der Schweiz müsse auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz sowie an den Autoverladestationen Furka, Lötschberg und Vereina mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

In Italien sind neben der Brennerroute auch die Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal sowie in den Vinschgau am stärksten gefährdet. (ml)