Kritik an Rammstein-Plattenfirma nach Lindemann-Vorwürfen: „Halbherzig“ und „lächerlich“

Von: Christoph Gschoßmann

Universal hat auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann reagiert. Doch einigen geht die Reaktion nicht weit genug. Das Label agiere nicht konsequent.

München - Es hagelt Konsequenzen: Rammstein-Frontmann Till Lindemann steht wegen Missbrauchs-Vorwürfen seit Wochen im Rampenlicht. Lindemanns Verlag stellte bereits die Zusammenarbeit ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der rbb pausiert den Podcast mit Keyboarder Flake. Ebenfalls hohe Wellen schlug die Distanzierung von Rammsteins Plattenlabel Universal. Der Marktführer will die Berliner Band nicht mehr bewerben.

Musikmanager zu Rammstein-Statement: Universal will den „Ast nicht absägen, auf dem sie sitzen“

So äußerte Universal: „Wir sind davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist und ebenfalls im Interesse der gesamten Band liegen muss. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe haben wir die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Recordings der Band bis auf Weiteres ausgesetzt.“

Doch welches Zeichen setzt Universal mit diesem Schritt? Für den früheren Chef der Plattenfirma BMG, Thomas Stein, ist die Reaktion „halbherzig“ und komme „viel zu spät.“ Zu Bild sagte Stein: „Wenn Universal konsequent wäre, hätten sie sich nach der langjährigen Zusammenarbeit deutlich hinter ihre Künstler gestellt, solange eine Schuld nicht bewiesen ist.“

Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, den Vertrag mit Rammstein „rigoros zu kündigen“ und die Alben aus dem Handel zu nehmen. Dies aber tut Universal nicht. Für Stein ist deshalb klar: „So hat man gerade den Eindruck, sie wollen ihre Cashcow nicht verlieren und den Ast nicht absägen, auf dem sie sitzen.“ Er halte ein Ende von Rammstein für möglich, sagte Stein gegenüber IPPEN.MEDIA. Er hoffe es jedoch nicht.

Till Lindemann: Seit Shelby Lynn erste Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontsänger öffentlich gemacht hat, melden sich immer mehr Frauen mit ähnlichen Schilderungen. © Boris Roessler/dpa

„Reine Augenwischerei“: Kritik an Universal-Reaktion auf Lindemann-Vorwürfe

Ein anonymer langjähriger Musikmanager stimmt Steins Kritik an der Reaktion des Labels bei Bild zu: „Für mich ist das reine Augenwischerei“, sagt er und fügt an: „Es gibt aktuell kein Album, das vermarktet werden müsste. Also machen sie bei Universal einfach weiter wie bisher, verkaufen die Platten und verdienen Geld damit.“ Weitere anonyme Stimmen aus dem Management-Bereich sehen es ähnlich.

So wird eine Mitarbeiterin aus dem höchsten Management von Bild wie folgt zitiert: „Das ist mehr ein symbolisches Zeichen für die Aktionäre und die anderen Künstler des Labels.“ Und ein Konzertveranstalter meint: „Das hat Universal nur gemacht, um die anderen eigenen Künstler zu beruhigen. Finanzielle Auswirkungen hat ein Werbe-Stopp nicht. Zum einen braucht Rammstein keine Werbung, zum anderen gibt es kein aktuelles Album. Insgesamt ist es lächerlich.“

Mehrere Frauen hatten – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Auch Alice Schwarzer hatte sich jüngst zu den Vorwürfen geäußert. Komiker Dieter Nuhr steht hingegen wegen Äußerungen über Rammstein in der Kritik.

Till Lindemann: Rammstein-Bandkollege Schneider äußert sich zu Vorwürfen

Lindemanns Anwälte ließen verlauten. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hatte es in einer Mitteilung geheißen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Lindemann selbst schweigt. Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider aber hat sich in mit einer umfassenden Stellungnahme geäußert. „Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert“, schrieb der 57-Jährige auf seinem Instagram-Account. Lindemann habe sich in den letzten Jahren „von der Band entfernt.“

Schlagzeuger Schneider schrieb dennoch, er glaube Lindemann: „Nein, ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von K.o.-Tropfen) passiert ist. Nein. Ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört.“ (cgsc mit dpa)