Südtirol: Tonnenschwerer Felsen kracht fast in Pub - Autofahrer haben Riesen-Glück

Von: Johannes Welte

Riesiger Felsen rast in Südtirol auf Straße © Feuerwehr Sand im Taufers

Ein tonnenschwerer Brocken donnerte im Südtiroler Ahrntal auf die Straße, kurz nachdem Pkws die Stelle passierten. Nun bedroht noch ein weiterer Felsen die Seilbahn.

Sand im Taufers - Montagmorgen auf der Ahrntalstraße, die vom inneren Ahrntal nach Bruneck führt: Autos fahren an der Seilbahntalstation der Speikbodenbahn vorbei, die Fahrer ahnen nicht, was sich ein paar Dutzend Meter oberhalb von ihnen anbahnt: Ein tonnenschwerer Felsbrocken hat sich am Hang gelöst und rollt unaufhaltsam ins Tal.

Felsen rollte auch an Pub knapp vorbei

Tonnenschwerer Felsen rollt fünf Meter an Talstation von Bergbahn vorbei © Freiwillige Feuerwehr Sand im Taufers

Eine Überwachungskamera (Ab Sekunde 15 taucht der Fels links oben im Bild auf) hat das Geschehen festgehalten: Man sieht den riesigen Gesteinsbrocken auf einer Wiese ins Tal rollen. Zwischen dem Moment, in dem ein Auto die Stelle passiert, an der der Felsen auf die Straße kracht und dem Augenblick des Einschlags liegen nur Sekunden. Die Talstation verdeckt die Sicht, sodass der Autofahrer kaum eine Chance gehabt hätte, rechtzeitig den Brocken zu sehen und zu bremsen.

Der Felsen rollt außerdem nur fünf Meter an der Talstation der Bergbahn vorbei, die im Winter Skifahrer in das Skigebiet Speikboden bringt. Dann wird der Brocken über die Böschung katapultiert, setzt noch einmal auf dem Seitenstreifen auf, bevor er donnernd auf die Straße kracht.

Die Bergbahn ist derzeit verwaist, auch das Pub „Ahris“ im Erdgeschoss ist momentan geschlossen. Allerdings rollte der Felsen auch durch mehrere geparkte Autos hindurch - ohne eines zu treffen. Gegen 10 nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr Sand im Taufers alarmiert, die dann den Verkehr regelte. Ein Bagger räumte den Felsen anschließend weg.

Weiterer Felsen bedroht die Seilbahn

Die Begutachtung des Hanges ergab, dass offenbar noch ein weiterer großer Felsbrocken sich gelockert hat, der nun gesichert und weggebracht werden soll, damit er nicht auf die Talstation und die Straße kracht.