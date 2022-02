Kaufland-Kundin fragt sich bei Preis-Entdeckung: „Wie kann das sein?“ - Supermarkt reagiert umgehend

Von: Jonas Raab

Teilen

Ein Kaufland-Angebot verdutzt die Kundin. © Screenshot Kaufland Facebook

Eine Kundin bemerkt beim Durchblättern zweier identischer Kaufland-Prospekte einen „krassen Preisunterschied“. Das Unternehmen versucht das zu erklären, schafft es aber nicht ganz.

Oberhausen/Mühlheim - „Wie kann das sein?“, will eine Kaufland-Kundin vom Social-Media-Team des Unternehmens mit Sitz in Neckarsulm wissen. Sie hatte sich vorher durch die Online-Prospekte zweier Filialen in Nordrhein-Westfalen geklickt und dabei einen gehörigen Preisunterschied festgestellt.

Zu ihrer Frage an das Kaufland-Team postet die Frau bei Facebook Screenshots der besagten Prospekte. Die Angebote in einem davon gelten in der Filiale Oberhausen-Sterkrade, die im anderen im knapp zehn Kilometer entfernten Mülheim-Heifeskamp. Die Prospektseiten sind in ihrer Aufmachung komplett identisch. Im Angebot sind jeweils Schokoriegel, Gin, Vodka und eine Kiste Pils. Doch die Preise klaffen auseinander.

Zwei identische Kaufland-Prospekte sorgen für Aufsehen - der Preisunterschied ist enorm

In beide Prospekten werden die vier Produkte vergünstigt angeboten. Die eine Broschüre verspricht 21, 28, 30 und 23 Prozent Preisnachlass. 33,27 Euro wären fällig, wenn man alles kaufen würde, was auf der Seite abgebildet ist. Im anderen Prospekt sind die vier gleichen Produkte um 37, 36, 38 und 35 Prozent reduziert. Fälliger Gesamtpreis: 28,86 Euro.

Zurück zur Ausgangsfrage: „Wie kann das sein?“ Laut der Kaufland-Kundin gebe es in den Prospekten noch viel mehr Produkte mit einem „krassen Preisunterschied“. „Ich bitte da mal um eine Erklärung ...“, schreibt sie zu den Fotos. Und das Kaufland reagiert prompt.

„Keine Benachteiligung“: Kaufland erklärt regionalen Preisunterschied in den Prospekten

„Unsere Angebote unterscheiden sich regional tatsächlich, weshalb es auch verschiedene Prospekte gibt“, erklärt ein Kaufland-Mitarbeiter. Die Angebote würden rotieren und alle Kunden über einen nicht festgelegten Zyklus erreichen. „Es besteht also keine regionale Benachteiligung.“

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Mit der Erklärung will sich die Facebook-Userin nicht zufriedengeben. „Ok, aber warum war es letzte Woche ähnlich? ... da merke ich nichts von Rotation“, antwortet sie und weist Kauflands Facebook-Team darauf hin, dass die beiden Filialen nicht einmal zehn Kilometer auseinanderliegen und die eine insgesamt günstiger sei.

Kaufland: Social-Media-Team scheitert an Kunden-Rückfrage und bleibt Antwort schuldig

Zwar bekommt die Kaufland-Kundin nochmal eine Antwort. Man werde das weitergeben, schreibt ein Kaufland-Mitarbeiter. Er bietet der Kundin an, sie direkt mit einem Kollegen vom Kundenmanagement zu verbinden. Die Frage nach dem Warum bleibt derweil unbeantwortet. Kürzlich machte auch ein anderer Kaufland-Kunde eine Entdeckung, die viele Fragen aufwirft. (jo)