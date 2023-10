Sternschnuppen-Ströme im Herbst: So beobachten Sie die Orioniden und Draconiden

Von: Tanja Banner

Die Nächte werden länger und dunkler – eine gute Gelegenheit, um Sternschnuppen zu beobachten. Im Herbst sind gleich mehrere Meteor-Ströme aktiv.

München – Wenn es im Herbst wieder früher dunkel wird, kann man den Sternenhimmel in seiner vollen Pracht genießen. Prominente Herbst- und Wintersternbilder wie der Orion tauchen wieder am Himmel auf und gleich mehrere Sternschnuppen-Ströme sind in dieser Jahreszeit aktiv. Spielt das Wetter mit, kann sich der Blick an den Nachthimmel in den Monaten Oktober und November auf jeden Fall lohnen.

Eine Sternschnuppe leuchtet neben der Milchstraße am Himmel über dem Walchensee. © Matthias Balk/dpa

Der bekannteste und stärkste Meteorschauer im Herbst ist der Sternschnuppen-Regen der Orioniden. Die Meteore entstehen, wenn die Erde die Bahn des berühmten Halleyschen Kometen kreuzt und durch eine Staubspur fliegt, die der Komet im Weltall hinterlassen hat. Die Staubteilchen dringen in die Erdatmosphäre ein und sorgen dort für die prägnanten Leuchtspuren – Sternschnuppen genannt.

Sternschnuppen der Orioniden scheinen aus dem Sternbild Orion zu kommen

Die Sternschnuppen der Orioniden scheinen aus dem Sternbild Orion auszuströmen und haben daher ihren Namen erhalten. Sie sind im Herbst mehr als einen Monat lang zu sehen: Ihre Aktivität erstreckt sich vom 2. Oktober bis zum 7. November, sein Maximum erreicht der Meteorstrom um den 21. Oktober. Dann fliegt die Erde durch die dichteste Stelle der Staubspur im Weltall und es können etwa 20 bis 25 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein – allerdings nur, wenn die Beobachtungsbedingungen perfekt sind.

Sternschnuppen-Strom Aktivität und Maximum Oktober-Camelopardaliden 05.-06.10.2021 | Maximum: 5. Oktober Draconiden 06.-10.10.2021 | Maximum: 9. Oktober Südliche Tauriden 10.09.-20.11.2021 | Maximum: 10. Oktober Delta-Aurigiden 10.-18.10.2021 | Maximum: 11. Oktober Epsilon-Geminiden 14.-27.10.2021 | Maximum: 18. Oktober Orioniden 02.10.-07.11.2021 | Maximum: 21. Oktober Leonis Minoriden 19.-27.10.2021 | Maximum: 24. Oktober Nördliche Tauriden 20.10.-10.12.2021 | Maximum: 12. November

Meteorschauer der Orioniden ist spät in der Nacht zu sehen

Wer die Orioniden erleben will, sollte möglichst spät in der Nacht zum Himmel blicken. Das hat zwei Gründe: Erstens ist das Sternbild Orion erst gegen 1 Uhr nachts vollständig am Himmel zu sehen – je höher es steigt, desto mehr Sternschnuppen kann man zählen. Und zweitens schließt eine Beobachtung nach Mitternacht einen großen Störfaktor aus: Das Licht des Mondes. Während des Orioniden-Maximums ist der Mond knapp zur Hälfte beleuchtet, geht aber bereits vor Mitternacht wieder unter. Rund um den hellen Vollmond am 28. Oktober ist das Sternschnuppen-Maximum längst überschritten.

Das Sternbild Orion geht am späten Abend im Osten auf. Aus ihm scheinen die Sternschnuppen der Orioniden auszuströmen. © imago/Procy

Draconiden-Sternschnuppen sind nur wenige Tage lang zu sehen

Der zweite namhafte Sternschnuppen-Strom im Herbst sind die Draconiden – eigentlich ein unauffälliger und schwacher Sternschnuppen-Strom, der jedoch mit eindrucksvollen Ausreißern auf sich aufmerksam macht. In den Jahren 1933 und 1946 konnte man beispielsweise mehrere tausend Sternschnuppen pro Stunde beobachten, 1985 und 1998 wurden mehrere hundert Draconiden pro Stunde gezählt. Für 2023 ist kein besonderer Anstieg vorhergesagt – trotzdem kann es sich lohnen, nach den Draconiden Ausschau zu halten.

In diesem Jahr fällt nämlich das Maximum der Draconiden-Sternschnuppen auf den 9. Oktober – einen Tag, an dem der Mond nur noch zu etwa einem Viertel beleuchtet ist und erst nach ein Uhr nachts aufgeht. Die Bedingungen, um die Draconiden zu beobachten, sind damit ideal: Das Sternbild Drache, aus dessen Kopf die Sternschnuppen auszuströmen scheinen, ist bereits nach Sonnenuntergang im Nordwesten am Himmel zu sehen.

Draconiden: Bis zu zehn Sternschnuppen im Maximum

Seinen Ursprung haben die Draconiden im Kometen 21P/Giacobini-Zinner. Ihm verdanken sie auch ihren „Spitznamen“: „Giacobiniden“. Aktiv ist der Meteorstrom nur vom 6. bis 10. Oktober, das Maximum erreicht er mit etwa zehn Meteoren pro Stunde am 9. Oktober.

Von den weiteren Sternschnuppen-Strömen, die im Oktober und November aktiv sind, sollte man sich nicht allzu viel erhoffen – sie kommen im Maximum auf nicht mehr als etwa fünf Sternschnuppen. (tab)