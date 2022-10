Sternschnuppen regnen über Deutschland: Hier können Sie heute die Orioniden sehen

Von: Max Partelly

Im Oktober bis in den November hinein sind in Deutschland die Orioniden zu sehen. Wer die Sternschnuppen beobachten möchte, muss ein paar Dinge wissen.

München - Schon eine einzelne Sternschnuppe vermag so manchen Beobachter zu erfreuen. Doch wenn sie innerhalb einer Nacht mehrfach und gut sichtbar den Nachthimmel aufleuchten lassen, ist das etwas besonderes. In der Zeit vom 2. Oktober bis zum 7. November kann jeder, der sich dafür interessiert, das Phänomen der Orioniden über Deutschland beobachten. Diese entstehen, wenn die Erde die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen kreuzt und dessen Bruchstücke in der Erdatmosphäre verglühen.

Die Orioniden finden zwar über einen langen Zeitraum statt, jedoch sollten Fans des Himmelsereignisses den Höhepunkt im Kalender eintragen. Dieses Jahr werden die meisten Sternschnuppen in der Nacht vom 21. zum 22. Oktober erwartet. Bei gutem Wetter sollten Sternschnuppenbegeisterte hier auf ihre Kosten kommen. Doch im Gegensatz zu anderen derartigen Phänomenen, die dieses Jahr auftreten, werden die Lichtspiele am Nachthimmel erst am späten Abend sichtbar.

Sternschnuppen über Deutschland: Um welche Uhrzeit sind die Orioniden zu sehen?

Die Sternschnuppenschauer der Orioniden treten am Tag ihres Höhepunkts erst gegen 22.15 Uhr in Erscheinung. Hierfür sollte man einen guten Blick auf den Horizont etwas östlich des Nordostens haben. Hier steigt das Sternbild des Orion langsam auf, aus dessen Richtung die Sternschauer kommen und aus dessen Namen sich die Bezeichnung Orioniden ableitet.

Im Verlauf der Nacht steigt der Orion und mit ihm die Orioniden am Himmel auf. Das Sternbild steigt in Richtung Osten auf, wo es dann gegen 0.45 Uhr schließlich in einer Kurve relativ weit in den Nachthimmel wandert bis es gegen 5.45 Uhr seinen Höchststand erreicht. Danach setzt schon bald die Dämmerung ein.

Von wo aus in Deutschland man das Spektakel beobachtet, ist im Grunde egal. Aufgrund der Position des Sternbilds Orion, aus dessen Richtung die Orioniden kommen, ist das Phänomen weltweit zu sehen. Nur die Uhrzeiten unterscheiden sich je nach Region.

Wie kann man die Orioniden am besten sehen?

Weder ein Studium der Astrophysik noch professionelle Ausstattung sind notwendig, um das Spektakel am Sternenhimmel beobachten zu können. Es reicht, auf die Wettervorhersage zu achten und den Blick bei klarem Himmel zur entsprechenden Uhrzeit nach oben zu richten. Ein paar Tipps gibt es dennoch, die die Beobachtung der Orioniden perfekt werden lassen.

Tipps für Sternschnuppennächte Einen lichtarmen Ort zum Zusehen wählen Augen an die Dunkelheit gewöhnen Die Wetterprognose vorab überprüfen Passende Kleidung mitnehmen (besonders für kühle Nächte) Freie Sicht in Richtung des Sternschnuppenschauers (vorab über dessen Position informieren)

Man muss wirklich kein Liebhaber von Raumfahrt und ähnlichem sein, um durch einen Sternschnuppenschauer ins Staunen zu kommen. Wer in der Zeit der Orioniden gerade auf der Südhalbkugel im Urlaub ist, der muss nicht auf ein Spektakel wie dieses verzichten. Dieses Jahr gibt es ähnliche Schauspiele am Nachthimmel während der Perseiden oder der Draconiden.(mda)