Charaktereigenschaften des Zwillings: Das Sternzeichen trägt sein Herz auf der Zunge

Von: Romina Kunze

Böse Zungen könnten Zwillinge regelrechte Plaudertaschen schimpfen. Das Sternzeichen redet gerne und viel, versteht es aber auch, sich gekonnt auszudrücken.

Wer Menschen mit dem Sternzeichen Zwilling in seinem Freundes- und Bekanntenkreis hat, weiß vermutlich um deren Charme und vielschichtigen Persönlichkeit. Das Sternzeichen gilt als eloquent und soziales Chamäleon. Als Luftzeichen sind die zwischen dem 21. Mai und 21. Juni geborenen Zwillinge meist aufgeschlossene Persönlichkeiten, was ihnen sowohl in der Liebe als auch der Berufswelt zugutekommen kann.

Reden und reden lassen: Das sind die Stärken des wortgewandten Zwillings

Kommunikationsfähigkeit : Zwillinge sind hervorragende Gesprächspartner. Sie sind gesellig und wissbegierig. Dabei glänzen sie nicht nur mit einer eloquenten Ausdrucksweise, sondern verstehen es auch, ihrem Gegenüber zuzuhören.

: Zwillinge sind hervorragende Gesprächspartner. Sie sind gesellig und wissbegierig. Dabei glänzen sie nicht nur mit einer eloquenten Ausdrucksweise, sondern verstehen es auch, ihrem Gegenüber zuzuhören. Anpassungsfähigkeit : Dank ihrer Flexibilität können sie sich schnell auf neue Situationen und Menschen einstellen. Das macht sie zu großartigen Teamplayern.

: Dank ihrer Flexibilität können sie sich schnell auf neue Situationen und Menschen einstellen. Das macht sie zu großartigen Teamplayern. Humorvoll : Ihr lebhafter Sinn für Humor und ihre Fähigkeit, andere zum Lachen zu bringen, macht es Zwillingen leicht, soziale Kontakte zu knüpfen.

: Ihr lebhafter Sinn für Humor und ihre Fähigkeit, andere zum Lachen zu bringen, macht es Zwillingen leicht, soziale Kontakte zu knüpfen. Neugierig: Die Zwillinge sind von Natur aus immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Abenteuern. Den Reiz des Unbekannten teilen sie mit dem Sternzeichen Schützen.

Feingeist mit Konzentrationsschwäche – Die Schwächen des Zwillings liegen in der Konstanz

Unbeständigkeit : Die Kehrseite ihrer Vielschichtigkeit ist, mitunter in die Inkonstanz abzurutschen. Zwillinge haben häufig Schwierigkeiten, sich auf eine Sache zu konzentrieren; oder sich langfristig auf eine Person einzulassen. Ein Manko, das der beständige Stier nicht hat.

: Die Kehrseite ihrer Vielschichtigkeit ist, mitunter in die Inkonstanz abzurutschen. Zwillinge haben häufig Schwierigkeiten, sich auf eine Sache zu konzentrieren; oder sich langfristig auf eine Person einzulassen. Ein Manko, das der beständige Stier nicht hat. Gefühlsschwankungen : Zwillinge sind emotional nicht immer stabil. Ihre Stimmung kann schlagartig umschlagen.

: Zwillinge sind emotional nicht immer stabil. Ihre Stimmung kann schlagartig umschlagen. Oberflächlichkeit : Ihre schnelle Denkweise verhindert es manchmal, dass die Gedanken der Zwillinge Tiefgang haben. Das lässt sie in manchen Augen ignorant erscheinen.

: Ihre schnelle Denkweise verhindert es manchmal, dass die Gedanken der Zwillinge Tiefgang haben. Das lässt sie in manchen Augen ignorant erscheinen. Unruhe: Die Zwillinge neigen dazu, sich leicht zu langweilen und dadurch unaufmerksam zu werden.

Zwillinge sind von Natur aus charismatische Redepartner. Beim Dates lassen sie auch gerne mal den Charme spielen. © Imago

Zwillinge wollen geistig gefordert werden – im Job und in der Liebe

Aufgrund ihres aufgeschlossenen Naturells zeigen sich Zwillinge gerne in Flirt-Faune. Sie schätzen geistreiche Gespräche, und brauchen, um sich in einer festen Partnerschaft wohl zu fühlen, ein Gegenüber, das sie auch intellektuell fordert. Ihr Bedürfnis nach Abwechslung kann jedoch dazu führen, dass sie sich schwer auf eine langfristige Beziehung festlegen.

Nicht nur in der Beziehung, auch im Beruf kommt die Kommunikationsstärke der Zwillinge zur Geltung. Sie fühlen sich in Berufen wohl, in denen sie sich kreativ und kommunikativ ausleben können. Tätigkeiten im Medien-Bereich, Vertrieb oder Marketing liegen ihnen daher. Ihre schnelle Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, sich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten und sich mit innovativen Ideen einzubringen.

So agiert der Zwilling als Mann und als Frau

Der männliche Zwilling ist charismatisch und gesellig. Anders als andere männliche Sternzeichen, wie etwa der Löwe, ist er nicht auf den Mund gefallen. Seiner Strahlkraft und seines Charismas ist er sich durchaus bewusst. Stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, liebt der Zwilling-Mann es, sich zu beweisen und scheut auch nicht vor Risiken zurück.

Die weibliche Zwilling-Persönlichkeit steht ihrem männlichen Pendant in nichts nach. Sie ist unabhängig und liebt ihre Freiheit. Sie kann jedoch auch entschlossen sein und weiß genau, was sie will und wie sie das erreichen kann.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.