Italienische Stewardess sitzt im Gefängnis in Saudi-Arabien – Todesstrafe droht

Einer italienischen Stewardess droht offenbar in Saudi-Arabien die Todesstrafe (Symbolbild). © agefotostock/Imago

Eine Stewardess aus Italien war beruflich in Saudi-Arabien. Nun sitzt sie wegen Drogenbesitz im Gefängnis. Für Drogendelikte drohen im Land die Todesstrafe.

Riad – Es ist wohl der Alptraum jedes Reisenden: Eine italienische Stewardess aus Treviso (Italien) war im Mai beruflich in Saudi-Arabien, nun sitzt sie im Gefängnis. Die Behörden werfen der 23-Jährigen illegalen Drogenbesitz vor. Das Urteil steht noch nicht fest, doch in dem islamisch-konservativen Land gilt die Scharia.

Italienische Stewardess wegen angeblichem Joint im BH in Saudi-Arabien festgenommen

Die italienische Flugbegleiterin arbeitete für die litauische Fluggesellschaft Avion Express. Angaben der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RaiNews zufolge soll die 23-Jährige bei ihrer Landung in der Hafenstadt Dschidda von der arabischen Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis gebracht worden sein. Auch weitere Kollegen der Fluggesellschaft seien betroffen gewesen, hieß es. Es habe sich um eine Drogenrazzia gehandelt.

Andere Medien, etwa die italienische Tageszeitung Corriere del Veneto berichteten indes, dass die Festnahme der Polizei auf einer Gartenparty erfolgte, bei der die Stewardess zu Besuch war. Demnach hätten Polizisten in Zivil die Anwesenden umstellt, die junge Frau durchsucht und angeblich einen Joint in ihrem BH gefunden. Zunächst sei sie von einem Überfall ausgegangen, berichtete die Flugbegleiterin dem italienischen Konsul. Erst als sie auf die Polizeistation gebracht worden sei, sei ihr klar geworden, dass es sich um eine Verhaftung handele. In Saudi-Arabien herrscht eine strenge Drogenpolitik, in manchen Fällen droht sogar die Todesstrafe. Laut Amnesty International hat das Land seit 2022 bereits 20 Personen aufgrund von Drogendelikten hinrichten lassen.

Stewardess beteuert ihre Unschuld: Italienisches Außenministerium verhandelt über Freilassung

Die junge Frau beteuert unschuldig zu sein und weder Drogen noch Alkohol konsumiert zu haben. Laut Corriere del Veneto habe sie ein Dokument auf Arabisch unterschrieben, dessen Inhalt sie nicht verstanden habe. Die Mutter der Flugbegleiterin sprach angesichts der Festnahme von einem Fehler. „Meine Tochter hat nie Drogen genommen, dieser Joint gehörte sicherlich nicht ihr, sie kennt die sehr strengen Gesetze Saudi-Arabiens sehr gut.“ Die Stewardess habe keine Eintragungen ins polizeiliche Führungszeugnis, weder in Italien noch im Ausland, hieß es indes in dem Rai-Bericht. Angaben von Corriere zufolge verhandelt derzeit das Außenministerium von Italien mit Behörden in Saudi-Arabien über die Freilassung der Stewardess.

Hinrichtungen in Saudi-Arabien derzeit auf höchstem Level

Die Zahl der zur Anwendung gekommenen Todesstrafen erreichte laut Menschenrechtsorganisation Amnesty International einen Höchststand. Weltweit wurden im Jahr 2022 883 Hinrichtungen offiziell gemeldet, die Dunkelziffer liegt wohl deutlich höher. In Saudi-Arabien verdreifachte sich die Zahl auf 196 in 2022 von zuvor 65 im Jahr 2021. Die absolute Monarchie hatte im März vergangenen Jahres 81 Menschen an einem einzigen Tag hinrichten lassen. Beobachter sahen darin die größte Massenhinrichtung in der jüngeren Geschichte Saudi-Arabiens.

Teilweise sind die Hinrichtungen öffentlich und werden auch durch Enthauptung per Schwert oder Erschießungen durchgeführt. Laut Informationen des Spiegel hatte Saudi-Arabien im Jahr 2018 in einer umfangreichen Reform die Todesstrafe für Drogendelikte abgeschafft. Das Auswärtige Amt warnt aber auch im Jahr 2023: „Drogen- und Alkoholbesitz sind strafbar, für Drogendelikte kann die Todesstrafe verhängt werden.“