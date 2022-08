Kurioses Video zeigt: Entlaufener Stier stürmt durch Bankfiliale in Israel - Angestellte fliehen

Mehrere Menschen versuchten, den ausgebüxten Stier in der Bankfiliale in Israel wieder einzufangen. © @MeirLayosh

Anleger träumen derzeit von einem Bullenmarkt. Ein Stier nahm dies allzu wörtlich und stattete einer Bankfiliale in Israel einen Besuch ab - Angestellte und Kunden ergriffen die Flucht.

Lod - Vor den wichtigsten Börsen dieser Welt - in New York City, Frankfurt oder Hong Kong - stehen Bronzestatuen von Stieren. Denn Investoren hoffen auf einen Bullenmarkt mit steigenden Aktien-Preisen. Bankkunden in einer Filiale in der irsaelischen Stadt Lod nahe Tel Aviv staunten nicht schlecht, als am Montag ein lebender Stier durch die Gänge sauste.

Stier läuft durch Bankfiliale und schliddert durch die Gänge

Die Figur eines Stiers vor der Börse in Hong Kong (HKEX). In Israel lief nun ein echter Stier durch eine Bankfiliale. © Sam Tsang / IMAGO / ZUMA Wire

Aktuell sprechen Börsenexperten von einem Bärenmarkt. Vielleicht wollte ein Stier in Israel in Zeiten der Krise ein positives Signal setzen. Oder seine Wut hing mit den hohen Bankgebühren zusammen, wie die Nachrichten-Webseite Israel Hajom vermutete. So oder so lief der Bulle am Montag durch die Gänge einer Bankfiliale in der Stadt Lod und trieb sowohl Kunden als auch Angestellte in die Flucht. Doch auch für den Bullen selbst war sein Ausflug mit großem Stress verbunden. Das massige Tier kam auf dem glatten Boden ins Schliddern und prallte gegen eine Wand, wie ein Video zeigt.

So endete der Ausflug des Stiers in der Bankfiliale

In mehreren Videos auf Twitter ist zu sehen, wie mutige Menschen versuchten, den Stier einzufangen. Sie verwendeten dafür eine Art Lasso und versuchten das Tier in die Schlaufe des Stricks zu locken. Das gelang zwar, doch der Bulle rannte einfach mit dem Seil davon. Nach etwa einer halben Stunde traf laut AFP-Angaben der Besitzer des Tieres ein und es wurde ein Tierarzt gerufen. Der Arzt schoss dann offenbar einen Pfeil mit Beruhigungsmitteln auf den Stier ab. Das Tier sei nach einer Betäubungsspritze friedlich eingeschlummert, hieß es auf Twitter. Im Anschluss habe der Besitzer das Tier wieder an sich genommen.

Der Bulle war zuvor aus seinem nahegelegenen Gehege ausgebrochen und über den Parkplatz der Bank Leumi in das Gebäude gerast, wo er Panik unter den Kunden und Mitarbeitern auslöste - ohne allerdings größeren Schaden anzurichten, wie eine Sprecherin des traditionsreichen Geldhauses der Nachrichtenagentur AFP versicherte.

Über diese Videos können Angestellte der spanischen Caixa Bank in Mendigorría in der Region Navarra in Nordspanien nur lachen. Ein Video vom Wochenende zeigt, wie gleich sechs Stiere die Bankfiliale besuchen. Der lakonische Kommentar eines Nutzers lautet nur, dass die Tür falsch installiert sei. „Sie sollte sich nach außen öffnen“, rät der Twitter-User der Bank. Ein anderer meint, dass die Stiere wohl wieder gehen mussten, da sie keinen Termin hatten (AFP/dpa/bme).