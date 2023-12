Junge (10) stirbt beim Schmücken für Weihnachten – Schwester versuchte ihn noch wiederzubeleben

Der tragische Tod eines 10-jährigen Jungen erschüttert das Leben einer Familie. Er stirbt durch einen Unfall bei den Weihnachtsvorbereitungen.

Campo Largo – In Vorfreude auf Weihnachten wollte Augusto Dalmaz eigentlich zu Hause nur festlich schmücken. Doch das Dekorieren endet für den 10-Jährigen tragisch: Beim Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung erlitt der Junge einen tödlichen Stromschlag, wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet.

Der Vater fand den leblosen Körper seines Sohnes demnach neben der Dekoration in ihrem Haus im brasilianischen Bundesstaat Paraná. Seine Eltern riefen sofort den Notdienst, der das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die Hilfe kam jedoch zu spät: Der Junge sei am nächsten Morgen auf der Intensivstation gestorben.

Tragischer Weihnachtsunfall in Brasilien: „Geh deinen Weg mit Gott“

Die Familie des Jungen steht unter Schock. Seine ältere Schwester Carolina Dalmaz versuchte noch, Augusto wiederzubeleben, während sie auf Hilfe warteten: „Ich habe alles getan, was ich konnte. In meinem Beruf habe ich schon viele Menschen gerettet, und ich dachte, ich könnte auch ihn retten“, sagte sie lokalen Medien. Was genau ihr Beruf ist, wird nicht näher genannt. „Er war so glücklich darüber, die Weihnachtsdekoration anzubringen; niemand hätte sich vorstellen können, dass so etwas passiert“, fügte sie hinzu.

Vor Kurzem sei Augustos Großvater gestorben. Jetzt muss die Familie einen weiteren Angehörigen betrauern. Am Sonntag (3. Dezember) wurde der 10-jährige Messdiener in seiner Heimatstadt Campo Largo beerdigt. Seine Mutter schrieb in sozialen Netzwerken: „Mein Junge hat uns verlassen. Mein Herz ist zerrissen vor lauter Schmerz. Keine Worte können diese große Trauer ausdrücken. Geh deinen Weg mit Gott, mein Sohn.“

Unfälle an Weihnachten: Keine Seltenheit

An Weihnachten kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen, auch in Deutschland. So warnt der deutsche Gesamtverband der Versicherer beispielsweise vor einer erhöhten Brandgefahr im Dezember. Der Verband zählte letztes Jahr rund 6000 zusätzliche Brände, alleine in der Adventszeit.

Autofahrer sind zu dieser Jahreszeit aufgrund von Glättegefahr ebenfalls einem erhöhten Unfall-Risiko ausgesetzt. Doch auch wer nicht auf vier Rädern unterwegs ist, sollte die Wetterbedingungen nicht unterschätzen: Letztes Jahr starb ein Mann an Weihnachten, weil er auf einem gefrorenen See einbrach.