Noch vor wenigen Tagen im TV: Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot

Gunther Emmerlich ist tot. Die Ost-TV-Ikone starb überraschend. Noch am Sonntag war er bei einem Weihnachtskonzert aufgetreten.

Dresden – Der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist am Dienstagmorgen überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben. Als Todesursache gab sein Management Herzversagen an. Das berichtete zunächst die Nachrichtenagentur dpa.

Emmerlich starb laut Informationen der Bild.de zu Hause in Dresden. „Er klagte über Atemnot. Daraufhin rief sein Sohn Johannes den Notarzt. Der aber kam zu spät. Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen“, sagte demnach sein Manager Gunter Grebler.

Emmerlich wurde mehrfach am Herzen operiert. 2007 legten Ärzte ihm erstmals einen Bypass. Im November 2014 musste er sich erneut einem Eingriff am Herzen unterziehen. Er hatte zehn Enkel und zwei Urenkel.

Noch in der vergangenen Woche war Emmerlich Gast in der MDR-Talkshow Riverboat. Am Sonntag gab er beim Weihnachtskonzert im sächsischen Lößnitz sein Können zum Besten. In der Woche davor war Emmerlich als Überraschungsgast beim Weihnachtskonzert an der Friedrich-Schiller-Schule in Ronneburg für den guten Zweck aufgetreten.

Wie sein Manager Bild.de mitteilte, absolvierte Emmerlich in der vergangenen Woche ein straffes Programm mit vier Konzerten. „Er wirkte ein wenig angeschlagen, sagte aber, dass er natürlich auftritt. Wir hätten die Auftritte sofort abgesagt, wenn er ernsthafte Probleme gehabt hätte. Die waren aber nicht zu erkennen“, teilte Grebler mit.

Emmerlich lebte seit vielen Jahren in Dresden. Geboren wurde er am 18. September 1944 in Eisenberg (Thüringen). Charakteristisch für den 1,93 Meter großen Mann war sein Vollbart.

Gunter Emmerlich: Sänger auf dem zweiten Bildungsweg

In jungen Jahren besuchte er zunächst die Ingenieurschule für Bauwesen in Erfurt. Erst danach widmete er sich der Musik und studierte Operngesang an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Als Bass war er 20 Jahre lang festes Mitglied des Ensembles der Semperoper Dresden.

Ab 1987 trat Emmerlich vermehrt im Fernsehen auf, unter anderem in Kultsendungen wie „Wetten Dass ...?“. 1992 löste er den Vertrag mit dem Dresdner Opernhaus. 1997 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Gunter Emmerlich hatte Auftrittsverbot in der DDR

In der DDR war Emmerlich auch ein politischer Mensch. Seine zum Teil aufmüpfigen Bemerkungen ließen ihn in den Fokus der DDR-Kulturbehörden rücken, die ihn wegen staatsfeindlicher Betrachtungen zeitweise mit einem regional begrenzten Auftrittsverbot belegten.

