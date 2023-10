Nach Hamas-Angriff auf Israel: Reisewarnung für Ägypten – Kann man noch in den Urlaub fliegen?

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Ägypten gilt als beliebtes Reiseziel in der kalten Jahreszeit. Doch seit dem Hamas-Überfall sollte man auch einige Gebiete dort meiden.

Kairo – Noch immer tobt der Krieg in Israel. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas bombardiert Israel Ziele im Gazastreifen, tausende Menschen starben dabei. Während Hinweise auf eine Beteiligung Russlands und dem Iran im Zusammenhang mit dem Hamas-Überfall auftauchten, hat der Israel-Krieg auch auf andere Ländern Auswirkungen.

Krieg in Israel: Auswärtiges Amt erweitert Reisewarnung für Ägypten

Obwohl sich im Herbst und Winter normalerweise zahlreiche Touristen an den Stränden des Roten Meeres in Ägypten tummeln, wird die Urlaubssaison in diesem Jahr vom Krieg in Israel überschattet. Immer mehr Menschen flüchten aus dem Gazastreifen nach Ägypten. Infolge des eskalierten Konflikts im Nahen Osten gilt eine Teilreisewarnung für das Urlaubsland (Stand: 21. Oktober).

Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Webseite vor Reisen in folgende Regionen Ägyptens:

Norden der Sinai-Halbinsel

ägyptisch-israelisches Grenzgebiet (mit Ausnahme von Taba)

entlegene Gebiete der Sahara

Urlaub trotz Israel-Krieg in Ägypten? Das müssen Reisende beachten

Ägypten ist das einzige Land, das neben Israel an den Gazastreifen grenzt. Im Zusammenhang mit dem Angriff könnte es vereinzelt zu pro-palästinensischen und anti-israelischen Kundgebungen kommen, teilt das Auswärtige Amt mit. „Es besteht landesweit weiterhin ein Risiko terroristischer Anschläge“, warnt die Behörde.

Zudem ereignete sich am 8. Oktober ein tödlicher Vorfall in Ägypten. Ein Polizist soll an einer touristischen Stätte in Alexandria zwei israelische Touristen und einen ägyptischen Tourguide erschossen haben. „Es handelt sich um einen Einzelfall“, weist die deutsche Behörde hin.

Teilreisewarnung nach Israel-Krieg: Kann man noch in Ägypten Urlaub machen?

Ist Ägypten also noch sicher? Dem Auswärtigen Amt zufolge sei die Lage insgesamt „weiterhin stabil und ruhig“. Urlaub ist also weiterhin in Ägypten möglich. Urlauber sollten allerdings von Reisen in die betroffenen Gebieten absehen. Empfohlen wird darüber hinaus, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden. „Seien Sie wachsam und informieren Sie sich über die lokalen Medien oder Ihren Reiseveranstalter“, betont das Auswärtige Amt.

Ein geschlossener Badestrand in Ägypten. Das Auswärtige Amt erweitert seine Reisewarnung. (Archivbild) © Marcel Lauck/dpa

Auch vor Reisen in den Gazastreifen wird gewarnt. Das gelte auch für Personen mit Familienangehörigen in dem Küstengebiet am östlichen Mittelmeer. Aufgrund der unübersichtlichen Lage werde der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen nur in unregelmäßigen Abständen „für einen eingeschränkten Personenkreis geöffnet“. Besonders gefährlich sei die Überlandfahrt nach Rafah.

Nach Hamas-Angriff auf Israel: Urlaub in Ägypten möglich? Das müssen Sie bei Stornierungen beachten

Wer seinen Urlaub nach Ägypten lieber stornieren möchte, muss jedoch mit Gebühren rechnen, erklärt Jochen Weisser, Experte für Reiserecht beim Verbraucherservice Bayern, gegenüber dem BR. Denn die Warnung des Auswärtigen Amtes gilt nicht für die meisten Urlaubsgebiete. Bei Pauschalreisen haben Urlauber mehr Spielraum, ihre Buchung zu stornieren. Bei Individualreisen müssen Reisende auf die Kulanz der Hotels oder Fluggesellschaft hoffen.

Während der Reisekonzern FTI Group alle Reisen nach Israel abgesagt hat, könnten Reisen nach Ägypten problemlos stattfinden, erklärte Sprecherin Angela Winkler dem BR. Der Deutsche Reiseverband hingegen sieht derzeit keine große Stornierungswelle. Die Sinai-Halbinsel sei ohnehin keine Tourismusregion. Währenddessen bangen Angehörige um ihre von der Hamas verschleppten Familien. Eine vermisste Deutsche ist nun wohl tot gefunden worden. (kas)