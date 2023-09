Restaurant in Österreich führt Strafgebühr ein – 36 Euro, obwohl der Gast nichts isst

Von: Alina Schröder

Teilen

Wer in einem österreichischen Restaurant einen Tisch reserviert und dann doch nicht kommt, muss eine Gebühr zahlen. © Karlheinz Pawlik/Imago

Einen Tisch reservieren und dann doch nicht auftauchen? In einem Wiener Restaurant kann das teuer werden. Selbst für den Betreiber ist das „ärgerlich“.

Wien – Für Essen und Getränke geben Gäste im Restaurant gut und gerne mal etwas mehr Geld aus. Vorausgesetzt, sie wissen von den teuren Preisen auf der Speisekarte. Ein Familienvater etwa traute seinen Augen nicht, als er im Griechenland-Urlaub die Rechnung zu Gesicht bekam. Für eine Österreicherin wurde ein Essen in Kroatien zum absoluten Reinfall. Doch man muss nicht mal etwas gegessen haben, um viel Geld los zu sein – das zeigt ein Beispiel in Wien.

Restaurant in Österreich berechnet Strafgebühr für späte Stornierungen

In dem hippen Restaurant „Seven North“ in der österreichischen Hauptstadt legen Besucher für israelische Speisen ohnehin mehr Geld auf den Tisch. Ein flambierter Wolfsbarsch mit Gemüse und Grünem Veltiner kostet dort 43 Euro, ein Entrecôte Steak mit mediterraner Salatbeilage wird für 53 Euro serviert. Die Qualität scheint allerdings zu stimmen, geht man nach den Google-Bewertungen: Im Schnitt erreicht das Lokal eine 4,2-Sterne-Bewertung. Möchten Fans solch einer Küche aber einen Tisch reservieren, sollten sie aufmerksam sein.

Denn, das Restaurant zieht bei Nichterscheinen eine Gebühr in Höhe von 36 Euro pro Person ab, wie auf der Website ersichtlich wird. Bei der Reservierung heißt es dort: „Bitte gebe unten deine Kreditkartendetails an, um deine Reservierung zu bestätigen. Deine Karte wird nicht belastet. Im Falle einer zu späten Stornierung oder eines Nicht-Erscheinens kann die folgende Gebühr in Rechnung gestellt werden.“ „Zu spät“ bedeutet weniger als 12 Stunden vor des Besuchs. Generell gilt aber, ohne Kreditkarte lässt sich sowieso keine Reservierung tätigen.

Dieser Hinweis steht auf der Website des Restaurants, möchte man eine Tischreservierung abgeben. © Screenshot/Seven North

Österreichisches Lokale berechnet 36 Euro pro Person – Stornierungsgebühr trifft auf Verständnis

Für die Restaurantbetreiber sei diese Maßnahme notwendig. „Es ist ärgerlich und schade, wenn wir Reservierungen abweisen müssen, weil wir laut Kalender voll ausgebucht sind – und die Gäste mit Tischzusagen dann nicht erscheinen. Diese Gebühr soll das möglichst verhindern“, sagte ein Restaurant-Mitarbeiter gegenüber heute.at. Bei triftigen Gründen sei man aber kulant. In solchen Fällen könnten Gäste einfach anrufen und den Tisch stornieren – auch nach Ablauf der 12 Stunden.

Eine direkte Umfrage von heute.at zeigt, dass die meisten Menschen mit solch eine Gebühr einverstanden sind. Unter dem Artikel türmen sich die Kommentare. „Reservieren und dann nicht auftauchen finde ich auch eine Unart und da sehe ich die 36 durchaus als berechtigt an“ oder „Ich finde das völlig OK! Es ist eine schreckliche Unart etwas zu vereinbaren und sich nicht daran zu halten“ ist etwa zu lesen. Aber auch Kritik findet sich in der Kommentarspalte. „Eine Reservierung ist ein freiwilliges Angebot des Wirtes. Wenn ich komme und nichts konsumiere, kann der Wirt mir nichts berechnen“ schreibt ein Leser und bekommt prompt Gegenwind: „Ja, wenn dass unverbindlich wäre. Aber in diesem Fall ist Reservierung verbindlich und klar AGB definiert“, entgegnet ein anderer.

Erst kürzlich sorgten Zusatzkosten der anderen Art für Furore: Extra-Besteck und -Geschirr wird in einigen Lokalen Österreichs zusätzlich berechnet. In Italien wurde etwa eine Mutter für einen leeren Teller zur Kasse gebeten.