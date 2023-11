Wut-Zettel im Treppenhaus: „Bekomme alleine vom Vorbeilaufen Ausschlag!“

Von: Kilian Bäuml

Nachbarn können sich schonmal auf die Palme bringen. Wie in Berlin, wo die Matratze des Nachbarn jemanden so aufregt, dass er seiner Wut auf einem Zettel Luft macht.

Berlin – Vor allem bei den kalten Temperaturen im Winter machen es sich viele Menschen gerne im Bett auf einer bequemen Matratze gemütlich. In der Hauptstadt Berlin erregt jedoch ein solches Exemplar die Gemüter – offenbar lässt jemand die Matratze im Flut oder Treppenhaus stehen. Ein Nachbar fühlt sich davon gestört und schreibt einen Wut-Zettel. Dieser wurde auch auf der Instagram-Page notesofberlin veröffentlicht – zur Belustigung der Follower.

Wut-Zettel des Nachbarn wegen Matratze: „Bekomme alleine vom Vorbeilaufen Ausschlag!“

„Könnt ihr eure durchgefi******, versifften Matratzen bitte woanders entsorgen? Bekomme alleine vom Vorbeilaufen Ausschlag! Wenn die schon so aussieht, dann möchte ich mir nicht den Rest davon vorstellen! Seid verantwortungsvolle Bürger und bringt euren Müll zur BSR (Anm. Red.: Berliner Stadtreinigung). Danke schön“, steht auf dem Zettel – in mehr oder weniger gut lesbarer Schrift. Einige User witzeln deshalb direkt „Dame schön“, denn vor allem die letzten Wörter sind krakelig.

Matratze bringt Nachbarn an die Decke, viele sind gelassener: „Standard in Marzahn“

Die meisten Kommentare sind scherzhafter Natur, wo witzeln mehrere User über den Standort. „Von Müll in der Straße so terrorisiert? Es ist vielleicht Zeit nach Grunewald (oder Allgäu) umzuziehen“, oder „Standard in Marzahn“, heißt es unter anderem. So mancher hätte die Matratzen auch gern selbst gesehen: „Warum gibt es dieses Mal kein zusätzliches Foto des Gesamtobjektes? Das wollen doch alle sehen.“

Einige User finden den Zettel jedoch auch etwas zu aggressiv. „Klar besorgt man seinen Müll verünftig, aber die Art der gewählten Sprache sagt such viel aus“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer stimmt zu: „Gegen Ende wurde er noch so richtig wütend.“

Lösungsvorschlag für Matratzen im Flur - einfach verschenken und der Nachbar ist happy

Doch der „nette Nachbar“ bekommt auch Zuspruch. „Erschreckend wie viele Leute es hier scheinbar ok finden ihren Müll einfach auf der Straße zu entsorgen. Das sind bestimmt dieselben, die ihren Müll auch unterwegs in die Natur schleudern“, schreibt eine Person. Ein anderer User hat sogar einen Lösungsvorschlag: „‚Zu Verschenken‘-Zettel dran und die neue Art der Faulheit ist perfekt.“

Das ist zumindest in der Theorie eine gute Idee und oft stehen die „Geschenke“ nicht lange draußen. Außerdem: Nicht nur Wut-Zettel, sondern auch Geschenke gehen viral, zum Beispiel die Entdeckung aus einem „zu verschenken“-Buch eines Nachbarn.