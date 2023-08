Neues Verkehrszeichen in Frankreich: Urlaubern droht hohes Bußgeld

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – für ihre nächste Frankreich-Reise sollten Sie ein Verkehrszeichen unbedingt kennen. Es hat auch Auswirkungen auf die Straßenführung.

Lyon – Auf internationalen Autoreisen sollten Urlauber wachsam bleiben – nicht nur, was Tempolimits betrifft, sondern auch bezüglich abweichender Verkehrsregeln. In Frankreich ziert ein neues Verkehrsschild die Autobahnen. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder.

135 Euro Bußgeld: Das hat es mit dem neuen Verkehrszeichen in Frankreich auf sich

Ein blaues Schild mit weißer Raute: In Lyon ist die Testphase des neuen Verkehrszeichens bereits abgeschlossen und wird bei Nichteinhaltung künftig mit Bußgeldern bestraft. Auch in Grenoble und Straßburg sind sie neuen Schilder bereits testmäßig im Einsatz. Eine landesweite Ausdehnung steht in den Startlöchern. Doch was bedeutet dieses Schild nun?

Laut efahrer.com deutet das Rauten-Schild auf eine separate Fahrbahn hin, die nur für ausgewiesene Verkehrsteilnehmer freigegeben ist. Oder treffender: für vereinzelte Fahrer verboten ist. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein exklusives Fahrverbot für Dieselfahrzeuge oder für schwere Lkw, auch alleinreisende Auto- und Motorradfahrer sind betroffen. Spezielle Radargeräte und regelmäßige Polizeikontrollen sollen die Einhaltung sicherstellen.

An diese Autofahrer richtet sich das neue Rauten-Schild in Frankreich

Ziel des neuen Verkehrsschildes ist es, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Gründung von Fahrgemeinschaften attraktiver werden zu lassen und den Individualverkehr abzumildern – ein umweltschonendes Vorhaben, das auch in Deutschland diskutiert wird. Mit dem neuen Verkehrsschild geht Frankreich mit gutem Beispiel voran. Das Schild reserviert mancherorts die linke Fahrbahn für folgende Verkehrsteilnehmer:

Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen

Elektroautos und andere Fahrzeuge mit einem Zero-Emission-Sticker

Busse oder andere öffentliche Verkehrsmittel

Taxis

Durch die reduzierte Anzahl Autos auf der reservierten Autobahnspur sollen Störungen durch Ausfahrten und Überholvorgänge minimiert werden und der Fahrkomfort für die ausgewählten Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Die neue französische Regierung kündigt an, dass auf längere Sicht auch nur für Fahrgemeinschaften reservierte Autobahnspuren denkbar seien.