„War wirklich ein Unfall“: Als Paar die Flaschenpost auskippt, merkt es erst seinen großen Fehler

Von: Julia Volkenand

Ein australisches Paar beging auf seinen Reisen unwissentlich einen heftigen Fauxpas. Und stört die Totenruhe eines Verstorbenen.

Canberra – Weiße Strände, aufregende Wanderungen und Touren ins Outback – TikToker Rick und Chrystal erkunden gemeinsam mit ihren Followern die Schönheit Australiens auf einer Rundreise. Dabei geht es auch manchmal etwas nostalgisch zu. Etwa, als die beiden eine Flaschenpost am Strand entdecken. Anders als bei einem Fund an der Ostsee befand sich darin jedoch keine 21 Jahre alte Nachricht an einen kleinen Jungen.

Neugierig auf den Inhalt war das Paar aber offenkundig dennoch – und fischt die auf dem Meer treibende Flasche kurzerhand aus dem Wasser. Damit auch ihre Follower an dem Fund teilhaben können, zücken sie direkt auch das Smartphone und filmen mit. Im Inneren befindet sich augenscheinlich ein Zettel und eine Substanz, die aussieht wie Sand.

Flaschenpost mit bitterer Überraschung: Influencer stören Totenruhe und kippen menschliche Asche aus

Um die Nachricht besser entziffern zu können, schüttet die Influencerin den pulvrigen Inhalt direkt aus. So klappt das mit dem Vorlesen gleich besser. Der Inhalt des Zettels: „Dies ist die Asche von Geoffrey. Wenn ihr sie findet, werft die Flasche in die Fluten, damit ich meine Reise fortsetzen kann.“

Zwei Australier schütteten diese Flaschenpost aus - nicht ahnend, dass darin Asche aufbewahrt wurde. © Screenshot TikTok

Ohje. Auch das Paar zeigt sich betroffen, vom eigenen vorschnellen Handeln. „Das war nicht geplant, es war wirklich ein Unfall“, beteuern sie in den Kommentaren. Wie ehrlich der Schreck über das Geschehene wirklich ist, bleibt fraglich, immerhin haben die beiden das Video trotz allem gepostet und auch noch mit dem Text „Oops, sorry Geoff“ hinterlegt.

Menschliche Asche in Flaschenpost: TikToker erschrocken über Fund

In den Kommentaren teilen sich die Meinungen zu dem Video. Die einen scherzen: „Naja, jedenfalls willkommen in Australien, Geoff.“ Andere finden eher, Geoff ist selbst schuld an seinem postmortalen Schicksal: „Okay, warum packt man eine Nachricht in eine Flasche und denkt dann nicht, dass jemand sie öffnen wird?“ Aus lauter schlechtem Gewissen habe Rick versucht, die verstreute Asche wieder in die Flasche zu schütten und diese wieder verschlossen zurück ins Meer geworfen, beteuert er unter einem Kommentar.

