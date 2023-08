Ostsee-Urlauber zeigt seltsamen Strand-Fund – Rätselhafte „Steine“ sorgen für Diskussion

Von: Martina Lippl

Rästelhafter Ostsee-Fund ist weder Bernstein noch gefährliches Phosphor. Urlauber fragt auf Online-Plattform um Rat. © Screenshot Reddit

Ein Ostsee-Urlauber hält seine Strandfunde für Bernstein. Als er Fotos von seinen Schätzen online teilt, schrillen die Alarmglocken. Doch der „Stein“ brennt nicht.

Kassel – Die Ostsee hat für Urlauber einiges zu bieten. Einige zieht jedoch nur der Strand magisch an, um dort im Sand nach Schätzen – wie dem „Gold des Meeres“ – Bernstein zu suchen. Vom Fund solcher besonderen „Steine“, berichtet ein Mann auf der Plattform Reddit. Dazu postet er verschiedene Fotos seiner Exemplare, wendet sich an „Bernsteinjäger“. Die Online-Gemeinschaft reagiert sofort besorgt. Einige liegen jedoch völlig falsch.

Bernstein oder Bombe? Urlauber-Fund an der Ostsee sorgt für Wirbel

„Hallo fellow Bernsteinjäger!“, beginnt der Ostsee-Sammler seinen Reddit-Post „Ist das Bernstein oder kann das weg?“. Der Mann scheint eigentlich ziemlich überzeugt davon zu sein, dass es sich bei seinen „Steinen“ um Bernstein handelt. Nach verschiedenen Bestimmungstests machen sich jedoch bei ihm Zweifel breit. Denn, die Steine schwimmen nicht im Salzwasser, brennen nicht und ziehen auch nach dem Reiben mit Wolle keine Papierschnipsel an, berichtet er. „Aber ist es vielleicht trotzdem Bernstein?“, fragt er hoffnungsvoll. „Und wenn nicht – was dann?“

Bernstein fasziniert schon die Menschen seit der Antike. Das fossile Harz zählt zu den ältesten Schmuck- und Heilsteinen der Welt. Archäologische Funde belegen, dass er bereits vor mehr als 3000 Jahren gehandelt und verarbeitet wurde. An der Ostseeküste wurde der natürliche Bernsteinreichtum des Landes im Mittelalter zur wichtigsten Einnahmequelle. Der Bernstein-Mythos hält bis heute an. Das größte Rätsel der Nazi-Zeit, das Bernsteinzimmer, könnte dazu beigetragen haben. Einen echten Schatz haben Forscher dagegen schon im Schlamm in 1500 Metern Tiefe entdeckt.

Bernstein oder kein Bernstein? Nutzer warnen sofort vor gefährlichen Weltkriegs-Überbleibsel

Aber nicht alles, was wie Bernstein aussieht, ist auch Bernstein. Besonders gefährlich kann es werden, wenn Sammler Phosphor mit Bernstein verwechseln. Phosphor stammt von Brandbomben aus dem 2. Weltkrieg. Es kann sich bei Temperaturen ab 20 Grad entzünden und schwere Brandwunden verursachen. Die Dämpfe sind hochgiftig.

Reddit-Nutzer warnen sofort: „Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie an der Ostsee Bernstein sammeln, damit Sie nicht versehentlich Phosphor einstecken.“ Ein anderer schreibt: „Ein Rentner hat am Rhein Bernstein mit Phosphor verwechselt.“

Vermutete Bernsteinfunde an der Ostsee können gefährlich sein – doch Steine brennen nicht

Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein geht davon aus, dass „weißer Phosphor im Meer vermutlich unbegrenzt beständig“ ist. Mineraliensammlern wird daher geraten, vermeintliche Bernsteinfunde in Dosen oder anderen metallischen Behältern zu sammeln. Das ist sicherer als die Hosentasche oder ein brennbares Gefäß.

Die goldbraunen Steine scheinen jedoch nicht Phosphor-Klumpen zu sein, wie zunächst befürchtet. In den Kommentaren sind sich einige Nutzer schnell einig. „Die Dinger gehen ja gleich gefühlt los, wenn man sie rausholt bei dem Wetter“, schreibt einer. Ein anderer antwortet darauf: „Ist mir schon klar, dass es dann wohl nicht mehr die Gelegenheit zum Foto gegeben hätte. Trotzdem finde ich den Hinweis wichtig.“

Mysterium um Ostsee Strandfund gelöst? Kein Bernstein, aber eine echte Rarität

Kein Bernstein, kein gefährlicher Phosphor – doch um was handelt es sich bei den Strandfunden dann? Ein Nutzer gibt einen entscheidenden Hinweis: „Ich würde eher auf (Teile von) Donnerkeile(n) tippen, wobei ich mich gerade nicht daran erinnern kann, sie so opak gesehen zu haben. Bernstein ist es definitiv nicht, wenn es nicht brennt.“

Donnerkeile sind am Ostseestrand nicht immer ganz einfach zu finden, heißt es auf der Webseite ostsee.de. Donnerkeile – auch Belemiten genannt – seien jedoch ein „Unikum“ und selten zu sehen. Ihre einzigartige Silhouette ist ein typisches Merkmal: Donnerkeile haben eine zylindrische, spitz zulaufende Form und sind gelblich-braun. Es handelt sich genaugenommen um die fossilen Schalen der sogenannten Belemiten – urzeitliche Tintenfische, die am Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Besonders nach Gewittern und Stürmen lohne es sich, nach Donnerkeilen zu suchen.

Donnerkeil statt Bernstein: Versteinertes Fossil aus der Urzeit sollte gegen Hexenschuss helfen

In früheren Jahrhunderten glaubten die Menschen, dass der Donnergott die Donnerkeile auf die Erde schleudert. Als Schutz vor Blitzschlag legten viele Menschen die versteinerten Tintenfische auf ihre Dächer oder trugen sie bei sich, um Hexenschuss zu verhindern. „Bis heute werden diese besonderen Versteinerungen in einigen Kulturen als Amulett gegen plötzliche Rücken­schmerzen getragen oder zermahlen als Medizin verwendet.“

Übrigens, Bernstein ist brennbar und schwimmt in Salzwasser. Bernstein lädt sich schnell elektrisch auf und zieht daher auch kleine Papierschnipsel an. Zudem ist Bernstein viel leichter als andere Materialien. Für Bernsteinjäger gibt es zahlreiche Tipps zur Suche im Internet. Richtige Profis würden jedes Jahr auf die Herbststürme warten. Um zwei Tage danach, wenn sich die See wieder beruhigt hat, am Strand nach dem „Gold des Meeres“ zu suchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Martina Lippl sorgfältig überprüft.