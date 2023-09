„Bei 30 Grad im Schatten Schneeketten-Pflicht?”: Kroatien-Urlauber zeigt sich von Schild verwirrt

Von: Romina Kunze

Wer im Winter in die Alpen fährt, hat womöglich sicherheitshalber die Schneeketten im Kofferraum. Im Sommer-Urlaub an der Adria vermutlich eher nicht.

München – Kroatien zählt nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor allem im Sommer verbringen viele Menschen gerne Zeit im Land an der Adria; trotz Wucherpreise. Viele kommen gerne mit dem Auto, einige unter ihnen jedoch so schnell wohl nicht wieder.

Die Vorteile einer Anreise per PKW liegen auf der Hand: beispielsweise, dass man hinter dem Steuer in der Regel keinen Flieger Richtung Urlaub verpassen kann. Man muss sich auch beim Gepäck nicht allzu sehr einschränken. Schneeketten dürften allerdings die wenigsten Sommerurlauber auf ihrer Checkliste fürs Kofferpacken stehen haben.

„Jedes Schild hat ja seine Geschichte...“: Kroatien-Urlauber stutzt über Schneeketten-Hinweis

Das Winter-Utensil hatte wohl auch ein Twitter-Nutzer nicht in seinem Kofferraum. Auf der Social-Media-Plattform zeigte er sich jedenfalls verblüfft, als ihn ein Verkehrsschild auf der Adria-Insel Krk auf die Schneeketten-Pflicht aufmerksam machte. Wer mag es ihm bei sommerlichen 25 Grad Celsius Durchschnittstemperatur im September verdenken?

„Also ich weiß ja, dass jedes Schild seine Geschichte hat“, setzt der Twitter-Nutzer an. „Aber bei 30 Krügerln im Schatten von Krk kam die Schneeketten-Pflicht doch ein wenig überraschend“, so der verdutzte Autofahrer in seinem Post höhnisch. Dazu ein Bild, das neben besagten Straßenschild einen wolkenlosen Himmel oberhalb der trockenen Kroatien-Landschaft zeigt, in der die Sonne von der Straße reflektiert wird.

Twitter-User rätseln über Schneekettenpflicht: „Wann hat es in Kroatien zum letzten Mal geschneit?“

So richtig erschließen will sich der winterliche Warnhinweis auch anderen Twitter-Nutzern nicht. „Ein echter Klassiker, wann hat es dort zum letzten Mal geschneit?“, fragt einer wohl rhetorisch in den Kommentaren. In den Sommermonaten vermutlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Winter im Hochsommer scheint allerdings an der Adria nicht mehr allzu untypisch, wie die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben.

Ein anderer Nutzer hinterfragte weniger die Sinnhaftigkeit der Schneeketten-Pflicht als den Zustand des Autofahrers. „Bei 30 Krügerln würd ich’s Auto aber generell stehen lassen…“, schreibt er und zielt auf eine Redensart ab, Hitze-Temperaturen in trinkfester Bier-Laune auszudrücken. Wer in Österreich von „30 Krügerln im Schatten“ spricht, hat vermutlich nicht gehörig einen über den Durst getrunken, sondern meint das sommerliche Wetter.

Schnee in Kroatien? Nicht undenkbar – Das steckt hinter dem Schneeketten-Hinweis

Komplett fremd ist Schnee den Kroaten allerdings nicht. Zwar ist generell Niederschlag in den Küstengebieten eher selten, im Landesinneren rund um Zagreb kann es aber durchaus auch mal weiß werden. Dann aber doch eher im Winter. Die Höchsttemperaturen im Januar liegen dort bei durchschnittlich 3 Grad Celsius am Tag. Nachts bei -2, wie die Tourismus-Experten von urlaubsguru.de schreiben.

Erst im Februar 2023 sorgte ein Schnee-Einbruch für Verkehrschaos in Kroatien, Landwege zwischen der Urlaubsregion Dalmatien und dem Landesinneren wurden laut euronews.de abgeschnitten. Und tatsächlich gilt für einige Regionen Kroatiens im Winter generelle Schneeketten-Pflicht, vor allem im Gebirge. Das Foto des Twitter-Nutzers stammt wohl aus einer solchen Gegend, wo die Verkehrsschilder sicherlich nicht von Jahreszeit zu Jahreszeit ab- und wieder anmontiert werden.

Wie der Auto Club Europa (ACE) auf Anfrage von IPPEN.MEDIA informiert, sollten Autofahrer zwischen 15. November und 15. April in Kroatien besser Winterreifen draufgezogen haben. Auf einigen Straßen ist das entsprechende Reifenprofil verpflichtend; etwa in den Regionen von Lika und Gorski Kotar. Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es laut ACE allerdings nicht.

Reifenprofil und Schneeketten: Das gilt im Winter in Kroatien

Schneeketten können dagegen bei schnee- oder eisbedeckter Straße genutzt werden. Dabei haben sollte man sie allerdings trotzdem; es gilt eine Mitführpflicht. Wo die Nutzung obligatorisch ist, zeigen Schilder wie aus dem Twitter-Beitrag an; entsprechend den Witterungsbedingungen, versteht sich.

„In diesen Fällen müssen alle vier Räder mit Winterreifen (M+S-Kennzeichnung) ausgestattet sein und über eine Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern verfügen“, schreibt der ACE. Alternativ könne auch Sommerreifen mit mindens 4 Millimeter Profil und einsatzbereiten Schneeketten für die Antriebsräder genutzt werden, so der Auto-Club.

Unabhängig vom Wetter sollten sich Urlauber generell mit den jeweiligen Verkehrsregeln vertraut machen, um saftige Bußgelder und Strafen zu vermeiden. (rku)