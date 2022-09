Wasserfall stürzt aus dem Fernseher: Disney+ sorgt für Streaming-Revolution

Von: Stella Henrich

Disney+ startet mit neuer Virtual-Reality-Funktion beim Filme gucken auf dem heimischen Sofa. Die Funktion steht derzeit nur iPhone Nutzern bereit.

München ‒ Heimkino gibt es ja schon lange. Manch einer hat sich sogar den Kellerraum zum eigenen Vorführraum umgebaut - mit überdimensionalem Fernseher, 4K-Auflösung und modernen Soundboxen, die das ganze Haus beschallen könnten. Nun setzt Disney+ dem Kinoerlebnis noch die passende Krone obendrauf, wie auch Merkur.de berichtet. „Ein neuer Film mit Virtual-Reality-Elementen (VR) soll den Grundstein dafür legen“, schreibt Der Westen. Der Streamingdienst wird damit zur „Film- und Kino-Erlebnis-Plattform“.

In dem Kurzfilm ergießt sich ein Wasserfall aus dem Fernseher ins Wohnzimmer. Im achtminütigen Film „Remembering“ spielt „Captain Marvel“-Star Brie Larson eine Autorin. Durch einen Telefonanruf gestört, vergisst sie eine tolle Idee. Um sich wieder an den Einfall erinnern zu können, nimmt sie Kontakt zu ihrem kindlichen Ich auf. Ein mentales Werkzeug, mit dem viele Autoren und Kreative arbeiten.

Das Angebot des Streamingdienstes des Entertainmentriesen Disney+. (Symbolbild) © Till Simon Nagel/ picture alliance/dpa/dpa-tmn

Ihr inneres Kind lebt in der „Welt der Imagination“, ein buntes Reich voller Regenbögen und Wasserfällen. Diese „Welt der Imagination“ können Zuschauer dann selbst via Augmented Reality (AR*) in ihr eigenes Wohnzimmer holen. Dabei stürzt zum Beispiel - wie im Film gezeigt - ein Wasserfall aus dem TV-Bildschirm. Disney+ lässt damit reale und fiktive Welten der Zuschauer miteinander verschmelzen.

Disney+ mit neuen Erlebniswelten: Mit iPhone in die Disneywelt eintauchen

Leider steht die VR-Funktion bislang nur Nutzern von iPhones zur Verfügung. Wer ein Android-Smartphone nutzt, kommt nicht in den Genuss dieser Funktion. Doch laut Branchenmagazin „The Steamable“ ist wohl davon auszugehen, dass Disney AR*-Shows und Filme künftig auch für andere Geräte anbiete, sollte sie sich als erfolgreich erweisen.

Mit einer einzigartigen Augmented-Reality*-App, bei der das AR*-Erlebnis durch das Bewegtbild des Films ausgelöst wird, können ausgewählte Disney+-Abonnenten in den USA mit der Geschichte interagieren, indem sie den Fernseher scannen, um The World of Imagination in ihr eigenes Wohnzimmer zu holen.

Disney+ Film-Erlebnis: Eigene KI führt digitale und reale Welten zusammen

Disney+ wird damit nicht nur eine Film-Service-Plattform sein, sondern auch eine Erlebnis-Lifestyle-Plattform, geht es nach Disney-Chef Bob Chapek. „Eine Plattform für das gesamte Unternehmen, um sowohl die physischen Dinge zu verkörpern, die man in einem Freizeitpark erleben kann, als auch die digitalen Erfahrungen, die man durch Medien machen kann“, so Chapek bei „The Streamable“. Langfristig wolle Disney diese digitalen und realen Erlebnisse durch eigene KI-Systeme zusammenführen, berichtet mixed.de. Wer einen Disney-Park besucht, könnte zu Hause Empfehlungen auf Disney+ erhalten, die auf den Erlebnissen vor Ort basieren.

Der Streamingmarkt ist hart umkämpft Disney+ ist der Streamingdienst der Walt Disney Company. Die Plattform ist seit dem 12. November 2019 online. Der Markt für Streaming-Angebote ist hart umkämpft. Bekannte Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon und Disney+ stehen seit Jahren in Konkurrenz zueinander. Disney+ schaffte es jetzt, Netflix einzuholen und kündigte an, seine Preise zu erhöhen.

* Augmented Reality in original-deutsch: erweiterte Realität

