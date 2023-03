Streik an Flughäfen: Montag drohen Ausfälle – Welche Städte betroffen sind

Von: Robin Dittrich

Am Montag (13. März) sind mehrere Flughäfen in Deutschland von Streiks betroffen. Flugreisende müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.

Berlin – Es vergeht keine Woche ohne Streik: Am Montag, dem 13. März 2023, müssen sich jetzt Flugreisende auf Beeinträchtigungen einstellen. Zehntausende Passagiere sollen von den Verspätungen und Ausfällen betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In mehreren deutschen Großstädten wird der Flughafen-Betrieb lahmgelegt.

Aufruf von Verdi: Am Montag werden zahlreiche Flughäfen in ganz Deutschland bestreikt

Unter anderem sollen ab Montag die Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen sowie der BER in Berlin von der Gewerkschaft Verdi bestreikt werden. Dies dürfte auch Auswirkungen auf andere Airports haben. Die Gewerkschaft hat Sicherheitspersonal sowie andere Beschäftigte zu einem Arbeitskampf aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi am Samstag (11. März) weiter mit.

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV werden nach aktuellem Stand 351 Abflüge gestrichen. 45.000 Passagiere seien direkt betroffen. Insgesamt sollen über 100.000 betroffenen Passagiere betroffen sein, da auch Flüge von anderen Flughäfen ausfallen werden. Erneut würden Reisende zum Spielball des Arbeitskampfes, wird vom Verband kritisiert. Dieser monierte, die Ankündigung sei kurzfristig gekommen. Die Passagiere hätten kaum eine Chance, sich Alternativen zu suchen. Dies könnte vor allem Familien betroffen, da in vielen Bundesländern aktuell Frühjahrsferien laufen.

Aktuell kommt es häufiger in vielen Teilen Deutschlands zu Streiks. Kürzlich wurden Busse und Bahnen von Verdi bestreikt. Doch damit nicht genug: Auch Kitas streikten in weiten Teilen des Landes, unter anderem in Niedersachsen in Bremen. Im Februar des Jahres kam es zu Ausfällen bei der Post. Auch dort verlange die Gewerkschaft Verdi mehr Gehalt für die Angestellten. Viele Pakete wurden in der Folge nicht ausgeliefert oder kamen verspätet.

Verdi: Deshalb werden die Flughäfen in Deutschland bestreikt

Hintergrund der deutschlandweiten Streiks sind laut der Gewerkschaft Verdi die erfolglosen Tarifverhandlungen für die Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten. Dies betrifft vor allem das Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Aber auch Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen spielten eine Rolle.

Verdi steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung gesprochen. Zuletzt sei Anfang 2019 vereinbart worden, die Verhandlungen dazu fortzusetzen. Sie wurden laut Verdi im Januar aufgenommen und im Februar 2020 fortgesetzt. Dann folgte der plötzliche Stillstand.

Wegen der Pandemie seien die Gespräche vom BDLS nicht weitergeführt worden. Erst durch eine erneute Verabredung in der Entgelttarifrunde 2022 war der BDLS laut Verdi bereit, über die Forderungen zu verhandeln. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt. Vom BDLS lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die Verbände der Luftverkehrswirtschaft (BDL) erregten zuletzt Aufmerksamkeit, als sie in einem gemeinsamen Papier mit der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne klimaneutrales Fliegen bis zum Jahr 2050 ankündigten.

Viele große Flughäfen in ganz Deutschland werden am Montag bestreikt. Zehntausende Passagiere betroffen. © Bodo Marks/dpa (Symbolbild)

Neue Verdi-Streiks: Diese Flughäfen werden am Montag bestreikt

Am Hauptstadtflughafen BER soll der Warnstreik am Montag um 3.30 Uhr beginnen und um 24 Uhr enden. In Berlin werden nach Angaben des BER knapp 200 Abflüge gestrichen. Betroffen von dem eintägigen Streik werden etwa 27.000 Passagiere sein. Vom Hamburger Flughafen werden von Sonntagabend bis Montagabend keine regulären Flüge starten. „Weil die Fluggäste die bestreikte Kontrollstelle nicht passieren können, werden alle geplanten 123 Abflüge gestrichen oder finden ohne Passagiere statt“, teilte der Hamburger Flughafen am Sonntag mit.

Der Streik am Hamburger Flughafen soll schon eher als der am BER starten. In Hamburg hat Verdi rund 2000 Beschäftigte mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der Flughafen rechnet mit erheblichen Einschränkungen für zehntausende Reisende. Flughafensprecherin Janet Niemeyer hält das für einen eher ungünstigen Zeitpunkt: „Und das mitten in den Hamburger Märzferien, die eine beliebte Reisezeit für Familien mit Kindern sind.“

An den Flughäfen in Hannover und Bremen ist laut Verdi davon auszugehen, dass am Streiktag keine Passagierflugzeuge starten oder landen können. In Hannover waren für Montag 35 Abflüge und 34 Ankünfte geplant. Ab Mitternacht am Sonntag soll an den Flughäfen für 24 Stunden kein Flugverkehr möglich sein. Dort ist der Zeitpunkt des Streiks weniger ärgerlich als in Hamburg: „Für die Fluggäste ist das sehr ärgerlich, aber in Niedersachsen sind noch keine Ferien“, sagte eine Sprecherin des Flughafens. In Bremen waren 20 Abflüge und 19 Ankünfte terminiert.

Verdi-Streiks der Flughäfen werden teils kritisiert

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel warf Verdi vor, die Flughäfen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes als öffentlichkeitswirksame Bühne zur Durchsetzung ihrer Forderungen zu missbrauchen. Nicht hinnehmbar für die Flughafenbetreiber sei auch, dass Verhandlungen mit den Arbeitgebern der Luftsicherheitsbranche von Verdi mit den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vermischt würden. Völlig ausgeblendet werde, dass sich Airlines und Flughäfen gerade von der tiefsten Krise der Luftfahrt erholten. Aufgrund der Corona-Pandemie gingen die Zahlen der Passagiere in ganz Deutschland zurück. Im Jahr 2019 flogen noch über 226 Millionen Menschen durch Deutschland, 2022 waren es nur 155 Millionen Passagiere.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet. Ob es danach zu weiteren Streiks kommt, ist bis dato noch offen und hängt wohl von den erzielten Ergebnissen ab.