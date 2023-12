Lufthansa-Flugzeug aus München muss notlanden – Indische Soldaten führen Deutschen ab

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Ein heftiger Ehestreit artet in Gewalt aus: Weil sich auf einem Flug nach Thailand ein Deutscher nicht beruhigen ließ, musste eine Lufthansa-Maschine notlanden.

Neu-Delhi - Ein Ehe-Streit eskaliert und endet in einer unplanmäßigen Landung: Weil ein Ehepaar in einem Lufthansa-Flugzeug von München nach Bangkok so heftig stritt, sah sich der Pilot der Maschine gezwungen, im indischen Neu-Delhi zu landen. Am Mittwoch (29. November 2023) um 10:26 setzte die Maschine auf dem Flughafen Indira Gandhi International (IGI) auf. Zuvor hatte das Bordpersonal die Flugverkehrskontrolle kontaktiert und diese über die „Situation und einen widerspenstigen Passagier“ informiert, wie unter anderem The Telegraph India, Mint und IndiaTV berichten.

Lufthansa: Deutscher Mann bedroht seine Frau - sie bittet das Personal um Hilfe

Vor allem der 53 Jahre alte deutsche Mann sei durch aggressives Verhalten aufgefallen. Ein Beamter sagte, die thailändische Frau habe sich zunächst beim Piloten über das Verhalten ihres Mannes beschwert, sie sei von ihm „bedroht“ worden und habe um Intervention gebeten.

Ein Flieger der Lufthansa (Symbolbild). © Bayne Stanley/Imago

Die deutsche Airline Lufthansa erklärte, „die betreffende Person wurde den Behörden übergeben. Der Flug nach Bangkok wird anschließend voraussichtlich mit geringfügigen Verspätungen fortgesetzt. Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord hat für uns oberste Priorität.“

Lufthansa: Passagier versucht, eine Flugzeug-Decke anzuzünden

Das Verhalten des Mannes ging weit über einen normalen Streit hinaus. Demnach versuchte er sogar, mit einem Feuerzeug eine Flugzeugdecke anzuzünden. Anweisungen des Personals missachtete er, stattdessen schrie er weiter seine Frau an. Schließlich führten ihn indische Soldaten der Central Industrial Security Force (CISF) ab. Auch die Frau musste aussteigen. Die Fluggesellschaft stimmte sich auch mit der deutschen Botschaft ab.

Der Mann, der sich mittlerweile entschuldigt hat, muss sich nun gedulden, was mit ihm passiert: Er wird entweder der Polizei von Delhi übergeben oder mit einem anderen Flug nach Deutschland zurückgeschickt. Der Lufthansa-Flug soll indes zu seinem ursprünglichen Ziel, der thailändischen Hauptstadt Bangkok, weiterfliegen.

Probleme hat die Lufthansa derzeit auch wegen des Wetters: Der Wintereinbruch führt weiter zu Störungen im Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt. Ein Lufthansa-Airbus musste indes nach dem Start in Frankfurt umkehren. (cgsc)