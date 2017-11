Streit eskaliert: Junger Mann (20) auf offener Straße erstochen

Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit auf der Straße in Bremen erstochen worden. Bislang sucht die Polizei vergeblich nach den Tätern.

Bremen - Ein zweiter junger Mann im gleichen Alter sei bei dem Vorfall lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei in der Hansestadt am Donnerstagabend mit. Nach Angaben von Zeugen war zuvor ein Treffen mehrerer Menschen eskaliert. Mehrere Beteiligte flüchteten danach vom Ort des Geschehens im Steintorviertel.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot zunächst vergeblich nach ihnen. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen, Spurensicherungsteams dokumentierten den Tatort. Einen Zusammenhang zu den tödlichen Schüssen vor einem Bremer Supermarkt vom selben Tag schlossen die Beamten nach den ersten Erkenntnissen aus. Bei dem Vorfall im Steintorviertel handelte es sich demnach um einen Konflikt in einer Menschengruppe.

Am Donnerstagmorgen hatte ein Mann vor einem Einkaufsmarkt in Bremen-Gröpelingen einen 25-Jährigen niedergeschossen und so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der Täter flüchtete. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine Tat zwischen zwei Bekannten. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund und eine Gefährdung für die Bevölkerung gab es nach Polizeiangaben bei den beiden Verbrechen vom Donnerstag nicht.

