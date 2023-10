Kamele auf der Autobahn: Kuriosum in Österreich sorgt für Staunen

Von: Nadja Zinsmeister

In Salzburg begegneten Autofahrer mitten in der Nacht plötzlich acht Kamelen auf der Fahrbahn. Die Polizei meldete sich mit einer Erklärung zum Vorfall.

Hallein - Diesen Anblick dürften die Autofahrer in der Gemeinde Hallein nahe der Stadt Salzbrug in Österreich wohl so schnell nicht mehr vergessen: In der Nacht auf Montag spazierten aus dem Nichts insgesamt acht Kamele auf der Fahrbahn. Grund für die Wanderung der Tiere war ein Stromausfall in einem Zirkus, wie sich später herausstellte.

In der Nähe von Salzburg spazierten in der Nacht auf Montag plötzlich Kamele auf der Straße

Der ungewöhnliche Zwischenfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz vor 3 Uhr Nachts auf der Halleiner Landesstraße. Die Kamele liefen frei auf der Straße umher und marschierten dabei offenbar in die Richtung des Bahnhofs vor Ort. Lange unentdeckt blieben sie jedoch nicht. Innerhalb von fünfzehn Minuten fanden die Besitzer ihre Tiere auf der Straße und hielten sie an, wie die Polizei weiter berichtet. Mit der Hilfe der Beamten wurden alle acht Kamele anschließend zurück in ihr Zuhause gebracht: einem Zirkusgelände in Hallein.

Grund für die Flucht der Tiere war nach Polizeiangaben offenbar ein Stromausfall im Zirkusgelände. Dieser ermöglichte es den Kamelen, aus ihrem Gehege auszureißen und auf die Landstraße zu laufen. Der Zwischenfall ging dabei glimpflich aus. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt, auch Sachschaden gibt es laut Polizei nicht.

Einsatz „ausgerissene Kamele“ der Polizei Salzburg sorgt für Begeisterung

In den sozialen Netzwerken sorgte der Vorfall jedenfalls für Belustigung. Den Einsatz „ausgerissene Kamele beim Halleiner Bahnhof“ postete die Polizei Salzburg nämlich auch auf ihrer Facebook-Seite. „Wenn du aus der Kneipe kommst und siehst ein Kamel“, lachte etwa jemand unter dem Post. „Ich kann nicht mehr, danke, mein Tag ist damit gerettet“, freute sich ein anderer über das Kuriosum.

Zwischenfälle mit Wildtieren sollten dabei nicht unterschätzt werden. Erst im September griff ein Nashorn in einem Salzburger Zoo einen Tierpfleger an. Der 33-Jährige wurde bei dem Vorfall tödlich verletzt. (nz)