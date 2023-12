Sperr-Schild gibt Rätsel auf: „Wer oder was ist die Strompolizei?“

Von: Robin Dittrich

Das Baden in der Ostsee ist im Winter nicht unbedingt empfehlenswert. Ein von der „Strompolizei“ aufgestelltes Schild sorgt dort für Verwirrung.

Bremen – Die Wassertemperaturen der Ostsee schwanken Ende November je nach Ortschaft zwischen sechs und elf Grad Celsius. Dass Stellen an der Ostsee auch aus anderen Gründen als der Temperatur gesperrt sein können, zeigte ein auf Reddit gepostetes Schild.

Reddit-Nutzer zeigt sich verwirrt: „Wer oder was ist die Strompolizei“

Haben Sie schon einmal von der Strompolizei gehört? Im Zusammenhang mit der Ostsee könnten einige Menschen darauf kommen, dass es sich um eine Art von Wasserschutzpolizei handelt. Auch ein Reddit-Nutzer wusste mit dem Begriff nichts anzufangen, als er vor einer Absperrung an der Ostsee stand und die Strompolizei ihn vor dem Weitergehen warnte.

„Wer oder was ist die Strompolizei?“, fragte er die anderen User. Auf der von ihm auf Reddit geposteten Absperrung steht: „Strompolizeilich gesperrt. Betreten verboten. Lebensgefahr.“ Wie daneben steht, soll es sich bei dem abgesperrten Bereich um ein Betriebsgelände handeln, das sich direkt neben der Ostsee und vor einem Leuchtturm befindet. Das Betreten für Fußgänger soll nur auf eigene Gefahr möglich sein.

Was macht die Strompolizei? Reddit-Nutzer klären auf

Wie der Reddit-Nutzer unter seinen Schnappschuss der Absperrung schrieb, stellte er sich bei der Strompolizei „gerade Elektrikermeister Manni im Baustellenfahrzeug mit Blaulicht vor.“ Dann fragte er die Reddit-Community: „Aber jetzt for Real, was hat es mit sowas auf sich?“ In den wenigen Kommentaren unter dem Foto fand sich eine Erklärung für das Wort, das den Reddit-Nutzer verwirrt hatte.

„§ 24 Strompolizei. Die Behörden der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes haben die Aufgabe, zur Gefahrenabwehr Maßnahmen zu treffen, die nötig sind, um die Bundeswasserstraßen in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand zu erhalten“, schrieb ein User. Ein anderer fügte an: „Große Flüsse bezeichnet man als Ströme, daher die Bezeichnung.“ Ein weiterer Reddit-Nutzer zeigte sich enttäuscht: „Ich erwarte bei einem Reddit Post erstmal einige Trollantworten. Naja schade, Ausnahmen bestätigen die Regel.“

