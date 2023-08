Rätselhafter Fund: Forscher entdecken tausende Oktopusse vor Küste

Von: Sandra Sporer

Vor der Küste Kaliforniens versammeln sich Oktopusse in beträchtlicher Anzahl. Forscher haben nun die Ursache dafür ermittelt.

Monterey – Im Jahr 2018 wurde das Phänomen erstmals von Wissenschaftlern dokumentiert und erregte bereits damals beträchtliche Aufmerksamkeit. Warum sich die Oktopusse bis heute wiederholt am gleichen Ort vor der kalifornischen Küste ansammeln, blieb zunächst unklar. In den vergangenen Jahren haben Forscher den als „Oktopus-Garten“ bekannten Bereich deshalb intensiv überwacht und das Verhalten der Oktopusse gründlich studiert. Zusätzlich filmten Forscher in der Monterey Bay eine geheimnisvolle „See-Kreatur“.

Die Ergebnisse ihrer Forschung präsentierten die Wissenschaftler des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kürzlich in einer Studie, die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem NOAA Monterey Bay National Marine Sanctuary, den Moss Landing Marine Laboratories, der University of Alaska Fairbanks, der University of New Hampshire sowie dem Field Museum durchgeführt.

Forscher identifizieren Sammelplatz tausender Oktopusse vor der Küste als Brutstätte

Laut einer Pressemitteilung des MBARI bestätigte die Studie, dass Tiefsee-Oktopusse den Oktopus-Garten aufsuchen, um sich dort zu paaren und ihre Eier abzulegen. Der Oktopus-Garten ist eine der wenigen bekannten Brutstätten für Tiefseekraken.

Die Entscheidung der Oktopusse, dieses Gebiet 3.200 Metern vor der kalifornischen Küste zur Fortpflanzung aufzusuchen, hängt mit den dort vorhandenen hydrothermalen Quellen zusammen. Durch den Einfluss dieser Quellen schlüpfen die Eier der Meerestiere früher, was das Risiko verringert, dass die Embryos von Raubtieren gefressen werden, so die Annahme der Forscher.

Oktopus-Brutstätte und andere Unterwasser-Ökosysteme sind vom Klimawandel gefährdet

Jedoch ist auch die Tiefsee einschließlich des Oktopus-Gartens, wie viele andere Meeresökosysteme, von den Auswirkungen des Klimawandels und der steigenden Verschmutzung durch Plastik im Meer bedroht. Diese negativen Umwelteinflüsse erstrecken sich bis zum Meeresboden, wie das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel in einer Pressemitteilung über ozeanbasierte Ansätze zur Bekämpfung des Klimawandels erläutert.

Es sei von äußerster Bedeutung, diese empfindlichen Ökosysteme zu schützen, da sie eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf spielen. Jim Barry, Forscher am MBARI, unterstreicht deshalb ebenfalls: „Wichtige biologische Hotspots wie diese Tiefsee-Brutstätte müssen geschützt werden.“ (sp)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung durch die Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig geprüft.