Studie entlarvt: Zwei von drei Tinder-Nutzern sind in einer Beziehung

Von: Michelle Mantey

Wer auf Tinder die Liebe sucht, wird sie nur sehr schwer finden. Denn: die meisten Nutzer haben kein ernsthaftes Interesse an Dating oder sind in einer Beziehung.

Kassel – Viele Menschen suchen ihre Liebe Online. Bekannt ist vor allem die Dating-App Tinder mit dem Flammensymbol. Über diese App sollen Nutzer per Wischfunktion auf dem Handydisplay schnell und einfach einen neuen Partner oder eine neue Partnerin finden. Doch so einfach ist das gar nicht: Viele Menschen swipen tagelang bis zum sogenannten Dating-Burnout, aber finden einfach keine Beziehung. Laut einer Studie der Universität Picardie Jules Verne in Frankreich könnte das daran liegen, dass die meisten Nutzer bereits in einer Beziehung sind.

„Mit mehr als 55 Milliarden Matches, ist euch das nächste beste Match hier sicher“, das schreibt die Datingplattform Tinder auf der eigenen Homepage. Trotz der vielen Matches dürften, nach den Ergebnissen der Studie aus Frankreich, reale Dates eher eine Ausnahme bleiben. Insgesamt haben die Forscher 1.387 Tinder-Nutzer im Alter von 18 bis 74 Jahren anhand von Onlinefragebögen befragt. Nur knapp 50 Prozent der Befragten gaben an, eine Person im realen Leben treffen zu wollen.

Auf Tinder suchen viele Singles eine Partnerschaft, doch eine aktuelle Studie zeigt, dass zwei Drittel der Tinder-Nutzer bereits vergeben sind. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Viele Tinder-Nutzer sind vergeben oder sogar verheiratet

Noch höher ist jedoch die Anzahl der vergebenen Personen auf Tinder: Knapp zwei Drittel der Studienteilnehmer gaben an, in einer Beziehung oder verheiratet zu sein. Da ist der Dating-Frust vorprogrammiert. Die meisten geben an, die App lediglich zur Unterhaltung zu nutzen, ähnlich wie andere soziale Netzwerke. Zudem sollen die Matches den Nutzern laut Studie mehr Selbstvertrauen geben. Das Sammeln von Matches wird wie das Sammeln von Likes auf anderen Plattformen angesehen.

Die Ergebnisse zeigen: Viele nutzen die App zur Ablenkung von Problemen oder Emotionen. Beispielsweise auch dann, wenn sie einen vermeidenden Bindungsstil, haben und sich gar nicht oder nur schwer auf eine Beziehung einlassen können. Co-Autor der Studie und Professor für Psychologie Germano Vera Cruz sieht durch die Umfrageergebnisse nur wenig Erfolgschancen für Personen, die auf Tinder nach der Liebe suchen. Zudem warnt die Polizei vor Online-Flirtbetrügern, die versuchen, mit einigen Tricks und Lügen Geld der Betroffenen zu erbeuten.

Können Singles auf Tinder eine Beziehung finden?

Doch der Sprecher von Tinder erklärt in einer E-Mail gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender NBC News, dass die Zahlen der Studie irreführend seien und die Tinder-Nutzer nicht vollständig abbilden würden. Nach Auswertungen von Tinder suchen 40 Prozent der weltweiten Nutzer nach einer Beziehung und nur knapp 13 Prozent etwas Kurzfristiges.

Auch das Studienteam sieht eine positive Entwicklung hinsichtlich des Onlinedating. So schreibt der amerikanische Nachrichtensender, dass ein Professor der Studie nicht leugnen könne, dass viele Beziehungen mittlerweile online beginnen. Jedoch müssen die Nutzenden die Dating-App umsichtiger verwenden, um die Liebe zu finden. So ist es trotz der Ergebnisse wohl nicht ausgeschlossen, die Liebe zu auf Tinder zu finden. (mima)