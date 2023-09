Nach Sommer-Hitze in Deutschland: Zwei Hurrikans rauschen auf Europa zu – Unwetter drohen

Von: Robin Dittrich

In den kommenden Tagen kann es in Deutschland zu Unwettern mit Gewittern und Starkregen kommen. Vor Europa lauern sogar zwei Hurrikans.

Kassel – Die Hurrikan-Saison über dem Atlantik ist in vollem Gange. Zuletzt verwüstete Hurrikan „Idalia“ Teile Floridas, zwei weitere Tropenstürme halten nun Kurs auf Europa. Kommen diese auch an der Küste an?

Unwetter mit Gewittern und Sturm: Riesiges Tiefdruckgebiet über Europa

Hurrikan „Margot“ soll laut dem Weather Channel die Küsten Europas erreichen, der Ex-Hurrikan „Lee“ wird in einem Riesensturm über dem Atlantik aufgehen. Meteorologe Jan Schenk sprach über die Folgen für Europa und vor allem auch Deutschland. „Was jetzt kommt, ist durchaus außergewöhnlich“, sagte Schenk. Dem Meteorologen zufolge bildet sich aktuell ein riesiges Tiefdruckgebiet mitten im Atlantik, westlich von Frankreich.

Das National Hurricane Center zeigt die Größe von Hurrikan „Lee“, der verantwortlich für das Tiefdruckgebiet in Europa ist. © USA TODAY Network/Imago

Am Montag (18. September) soll dieses Tiefdruckgebiet das Wetter in Europa durcheinanderwirbeln. „In Deutschland haben wir dann einen Unwetter-Tag vor uns, wahrscheinlich mit einigen Gewittern.“ Einen Sturm-Tag soll es dann am Dienstag (19. September) geben. Der Wetter-Experte zeigte auf einer Karte, wie groß das Tiefdruckgebiet wirklich ist. „Das ist quasi so groß wie ganz Europa“, zeigte sich Jan Schenk beeindruckt. Bis mindestens zum Wochenende soll es die Sommerluft aus Deutschland verdrängen.

Hurrikan-Gefahr: Zwei Tropenstürme mit Kurs auf Europa

Vor allem im Norden Deutschlands soll das Tiefdruckgebiet dafür sorgen, dass der Spätsommer eher dem herbstlichen Wetter weichen muss. Meteorologe Schenk würde dem Tiefdruckgebiet sogar den Namen von Ex-Hurrikan „Lee“ geben. Hurrikan „Lee“ befand sich direkt vor New York, wandert am Sonntag dann allerdings in Richtung Kanada weiter. Über den Atlantik zieht „Lee“ in Richtung Europa und ist ursächlich für das Tiefdruckgebiet.

Jan Schenk sprach sogar davon, dass Ex-Hurrikan „Lee“ so stark wird, dass er Hurrikan „Margot“ einfängt und mit nach Europa bringen könnte. Menschen in Deutschland sollten sich deshalb auf eine sehr stürmische Woche mit einer Menge Gewittern einstellen. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte ab Montag stellenweise Unwetter mit Starkregen und Gewitter.

Auf aktuelle Wettermodelle sollte sich dabei aber nicht hundertprozentig verlassen werden, „weil diese das Ausmaß des Unwetters oftmals etwas unterschätzen“, so Schenk. Ohnehin sagen Experten voraus, dass die Hurrikan-Gefahr in Deutschland steigen wird.